vor 53 Min.

20 Jahre Arche

„Freunde“ feiern ihre Begegnungsstätte

Was mit dem Kontostand Null und einem namhaften Kuratorium ab dem Jahr 1996 geplant wurde, konnte im Juni 2000 in Dischingen Einweihung feiern. Die soziale und kulturelle Begegnungsstätte des Vereins „Freunde schaffen Freude“, stand als Schmuckstück und offenes Haus fortan in der Rosenbachstraße in Dischingen.

Ehrenamtliche Helfer haben vom Spatenstich im Juni 1998 bis zur Fertigstellung unzählige Arbeitsstunden geleistet, ihr Fachwissen oder nur ihrer Hände Arbeit eingebracht. Dieses Haus erhielt den vielsagenden Namen Arche, es wurde zum Mittelpunkt für ein menschliches und menschenwürdiges Miteinander. Dies wird laut einer Pressemitteilung gelebt bei verschiedenen kulturellen, sportlichen und unterhaltsamen Veranstaltungen. Die Arche öffnet für Jung und Alt, ob krank oder gesund, stets ihre Tür.

Zum 20-jährigen Bestehen zeigt eine Fotoserie – zusammengestellt von der Galeristin Brigitte Deppert – die Bauphasen der integrativen Stätte. Erinnerungen an großartige Events mit bekannten Persönlichkeiten lassen den Betrachter staunen. Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr. (pm)