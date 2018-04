vor 39 Min.

20 Jahre Kammerchor Calypso

Was als kleine Gruppe der Pfarrei Höchstädt anfing, ist heute eine feste Institution, die über den Kreis hinaus bekannt ist.

Nachdem im Jahr 1994 die Höchstädter Pfarrei Mariä Himmelfahrt einen Jugendchor für die damals beliebten monatlichen Jugendgottesdienste gewünscht hatte, erklärte sich Marianne Rieder als aktive Pfarrgemeinderätin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Es war für die passionierte Musiklehrerin, die vorher zwölf Jahre am Maria-Theresia-Gymnasium in Augsburg sowohl Klassenunterricht erteilt, als auch vier Chöre geleitet und jährlich für ein Musiktheater verantwortlich war, eine neue Herausforderung. Diese anfängliche Gruppierung, die mit der Aufführung der „Gen Rosso Messe“ großen Zuspruch fand, feiert 20. Jubiläum.

Die Leidenschaft und das Engagement sind gleich geblieben, und auch noch immer ist es Marianne Rieder, die der Gruppe das Gesicht gibt – seit vielen Jahren unter dem Namen Calypso. Zu diesem besonderen Geburtstag gibt es in diesem Jahr auch besondere Konzerte. Und gleich zum Start gibt es einen Knaller: Am Samstag, 14. April, führt der Kammerchor das Oratorium „Israel Schalom“ von Klaus Heizmann in der Christ-Königskirche in Dillingen (19 Uhr) auf. Am Sonntag, 15. April, ist das Werk ab 18 Uhr das zweite Mal im Rittersaal von Schloss Höchstädt zu hören. Und dieses Oratorium hat eine besondere Bedeutung für die Sänger und Sängerinnen: Es war der Anlass aus dem Jugendchor der Pfarrei einen eingetragenen Verein unter dem Namen „Kammerchor Calypso“ zu gründen. Aus dem Gründungschor sind auch heute noch 15 Sängerinnen und Sänger dabei. Das treue Bassmitglied, Dr. Jürgen Arnhardt, wird das Baritonsolo, wie auch schon 1998, übernehmen.

Die anspruchsvolle Bläserbegleitung liegt in den Händen des Leiters der Stadtkapelle Wertingen, Tobias Schmid. Den Streicherpart übernimmt die Orchestervereinigung Höchstädt, Einstudierung Heike Sirch. Anspruchsvolle Konzerte, die die Besucher erwarten dürfen. Denn schon damals war es das Ziel der Dirigentin, die ihre Ausbildung in klassischen Bereich der Musik erhielt, das Niveau des Chores ständig anzuheben und mit diesem „Laienchor“ immer anspruchsvolleres Liedgut zu erarbeiten – es ist ihr gelungen. Mit der Mitgliedschaft im „Chorverband Bayerisch-Schwaben“ und der Häufung öffentlicher Auftritte stieg der Bekanntheitsgrad des Chores über die Stadtgrenzen hinaus. Calypso beteiligt sich in der Regel unter anderem mit zwei Beiträgen an den jährlich stattfindenden Kreischorkonzerten, gestaltet Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und noch mehr – und das seit Gründung mit Engagement und Leidenschaft. Auch die nächsten Jahre. (pm)

Die Karten für die Konzerte am 14. und 15. April sind über den Vorverkauf per E-Mail karten@calypso-ev.de oder per Telefon 09074/2835 und an der Abendkasse erhältlich. Die Plätze sind nummeriert und werden in der Reihenfolge der Bestellung vergeben.

Themen Folgen