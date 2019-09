vor 40 Min.

22-Jähriger wird vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise

Seit Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, wird der 22-jährige Salvatore Fargnoli vermisst. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort. Der Vermisste ist in Giengen an der Brenz wohnhaft, hielt sich aber zum Zeitpunkt seines Verschwindens in Lauingen auf, teilt die Polizei mit.

Die Umstände seines Verschwindens sind derzeit noch unklar, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Beschreibung des Vermissten: Fargnoli ist 175 cm groß, schlank, hat kurze schwarze Haare, trägt einen Drei-Tage-Bart und ist dunkel gekleidet. (pol) Foto: Polizei

auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Themen Folgen