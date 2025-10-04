22-Jähriger bleibt mit Kleintransporter an Unterführung hängen

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Kleintransporter an einer Unterführung in Dillingen hängen geblieben. Der Polizei zufolge war der junge Mann gegen 19.15 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Norden unterwegs. Aufgrund der Missachtung der maximalen Durchfahrtshöhe schrammte er mit seinem Fahrzeug die Decke der Unterführung.

Unterführung in Dillingen geschrammt: 22-Jähriger polizeilich verwarnt

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Inwieweit an der Bahnunterführung frische Schäden entstanden sind, bedarf noch der Abklärung. Der 22-Jährige wurde polizeilich verwarnt. (AZ)