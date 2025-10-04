Icon Menü
22-Jähriger schrammt mit Kleintransporter an Dillinger Unterführung: 15.000 Euro Schaden

Dillingen

22-Jähriger bleibt mit Kleintransporter an Unterführung hängen

Der Autofahrer schrammt mit seinem Kleintransporter die Decke einer Unterführung in Dillingen. An dem Fahrzeug entsteht ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.
    • |
    • |
    • |
    In Dillingen ist ein Autofahrer an der Decke einer Unterführung hängen geblieben.
    In Dillingen ist ein Autofahrer an der Decke einer Unterführung hängen geblieben. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Kleintransporter an einer Unterführung in Dillingen hängen geblieben. Der Polizei zufolge war der junge Mann gegen 19.15 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Norden unterwegs. Aufgrund der Missachtung der maximalen Durchfahrtshöhe schrammte er mit seinem Fahrzeug die Decke der Unterführung.

    Unterführung in Dillingen geschrammt: 22-Jähriger polizeilich verwarnt

    Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Inwieweit an der Bahnunterführung frische Schäden entstanden sind, bedarf noch der Abklärung. Der 22-Jährige wurde polizeilich verwarnt. (AZ)

