22000 Euro für die musikalische Kultur

Förderverein der Stadtkapelle Gundelfingen gewinnt zahlreiche neue Förderer, hat aber auch etliche Mitglieder verloren

Seit 23 Jahren unterstützt der Förderverein der Stadtkapelle die musikalische Kultur in Gundelfingen. Vorsitzender Rainer Hönl konnte im Landgasthof „Sonne“ zur diesjährigen Mitgliederversammlung begrüßen. Seit dem vergangenen Jahr verlor der Verein etliche Mitglieder. Hönl erinnerte insbesondere an die beiden verstorbenen Gründungsmitglieder Roman Leo und den langjährigen Dirigenten und Gründer der Jugendkapelle, Hermann Burger. Erfreulicherweise konnten zahlreiche neue Förderer gewonnen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gesamtmitgliederzahl stieg gegen den allgemeinen Trend sogar leicht an.

Dank der zahlreichen Förderer war auch in diesem Jahr eine großzügige Unterstützung möglich. Nach der bereits stolzen Summe von 15000 Euro im vergangenen Jahr konnte heuer die Förderung von Stadtkapelle, Jugendkapelle und Vorstufenorchester auf 22000 Euro gesteigert werden, auch wegen der geänderten Organisation des Schnellefestes.

Diese war nötig, weil die Spielräume für gemeinnützige Vereine durch neue Steuerregeln massiv verschlechtert wurden, heißt es. Seit Bestehen des Vereins konnten Fördermittel von insgesamt über 225000 Euro ausgeschüttet werden. Besonders erfreulich sei, dass weiterhin der größte Teil direkt der Jugendarbeit zugutekomme. Hönl bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern, den Vorstandskollegen und der Stadtkapelle. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Berichte der Kassiererin Ilse Feldengut sowie der Kassenprüfer, auf deren Antrag der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Der geschäftsführende Vorsitzende der Stadtkapelle, Albert Seefried, berichtete über Aktuelles aus Orchestern: Christian Lang leitete beim Jahreskonzert in der Brenzhalle seine erste Saison als musikalischer Leiter ein. Als neue Dirigentin der Jugendkapelle konnte Annalena Schneider aus Lauingen gewonnen werden.

Bemerkenswert unter den zahlreichen Auftritten war besonders das Schnellefest im Juli: Nach wochenlanger Hitze ergoss sich nur Stunden vor dem Beginn ein Wolkenguss, der den Schnellepark zentimeterhoch unter Wasser setzte. Doch der Wettergott hatte Einsehen, am Abend war der Regen versickert, das Fest konnte gefeiert werden. Höhepunkt soll schließlich wieder das Jahreskonzert der Stadtkapelle am kommenden Samstag, 15. Dezember, werden. Weil die Sanierung der Brenzhalle noch nicht abgeschlossen ist, wird es heuer ausnahmsweise in der Mindelhalle Offingen stattfinden.

Der Zweite Vorsitzende Dieter Böck bedankte sich bei Rainer Hönl. Er wagte einen Blick über den Zaun hinaus. Seit der Landtagswahl seien einige musikalisch engagierten Politiker nicht mehr im Landtag, die bisherigen Kabinettsmitglieder Huber und Pschierer nicht mehr in der Regierung vertreten. Eine starke und positive Lobbyarbeit sei jedoch wichtig für die staatliche Unterstützung.

Es müsse sich zeigen, ob die öffentliche Förderung auch mittel- und langfristig auf dem bisherigen Niveau weitergeführt werde. Die Entwicklungen bei der Gundelfinger Stadt- und Jugendkapelle, vor allem beim Nachwuchs, seien jedenfalls sehr erfreulich.

Rainer Hönl schloss die Mitgliederversammlung mit Hinweis auf die für Ende April 2019 geplante Fahrt nach Bamberg, in die Heimat des Dirigenten Christian Lang. Alle Mitglieder seien hierzu eingeladen, nähere Informationen zum Ablauf folgten noch. (pm)

