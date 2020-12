vor 33 Min.

23. Adventstürchen: Die Dillinger Barockbläser spielen "Tochter Zion, freue dich"

Die Barockbläser der Städtischen Musikschule Dillingen spielen „Tochter Zion, freue dich“ in der Basilika.

Von Vanessa Polednia

Wir wollen die Adventsstimmung in den Landkreis Dillingen holen. Damit das bei all den Corona-Beschränkungen überhaupt möglich ist, bieten die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

Das 23. Türchen des DZ-/WZ-Adventskalenders

Der Kreis schließt sich: Zum „Semifinale“ des Adventskalenders sind wir bei einem Ensemble der Städtischen Musikschule Dillingen in der Basilika unter dem großen Christbaum zu Gast. Das Lied „Tochter Zion, freue Dich“ von Georg Friedrich Händel erklingt jedes Jahr von den Barockbläsern am Heiligen Abend zur Christmette. Dieses Jahr nutzen die Musiker die große Empore der Basilika bereits um 17.30 Uhr, um vierstimmig den Gottesdienst nach den Hygienerichtlinien des Bistums zusammen mit der Organistin Andrea Bender zu umrahmen. Unser Adventskalender ist sozusagen die Generalprobe gewesen.

Die Barockbläser wurden bereits im Jahr 1980 vom damaligen Leiter der Musikschule, Hubert Ludwig Rast, gegründet. Das sind die Trompetenspieler im Jubiläumsjahr, die alle bei der Stadtkapelle Dillingen aktiv sind: Veronika Berchtenbreiter ist 20 Jahre alt und studiert Agrarmarketing/-management. Dominik Sing ist ein Jahr älter und Azubi zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Der 55-jährige Raimund Jonietz ist Reparateur beim BSH-Geschirrspülerwerk in Dillingen. Und Astrid Ziemann, 49 Jahre alt, arbeitet als Verwaltungsangestellte bei Regens Wagner.

So können auch Sie sich an unserem DZ/WZ-Adventskalender beteiligen

Die Tuba der Barockbläser spielt Anja Sing. Die 49-jährige Beamtin der Stadt Dillingen lebt mittlerweile in Staufen und ist dort ebenfalls immer wieder musikalisch im Einsatz. Zwei Posaunisten sind Teil der Gruppe. Zum einen ist da Leah Schneider. Die 19-jährige Schülerin der Fachoberschule ist in der Stadtkapelle Lauingen beheimatet und spielt in verschiedenen Ensembles, unter anderem beim Schwäbischen Jugendblasorchester. Ebenfalls an der Posaune ist Ralf Scheer, 54 Jahre alt. Der Ingenieur ist im Kernkraftwerk Gundremmingen tätig und unterstützt regelmäßig den Posaunenchor von St. Markus in Ingolstadt.

Und so klingen die Dillinger Barockbläser:

DZ-/WZ-Adventskalender: Die Dillinger Barockbläser der Städtischen Musikschule spielen "Tochter Zion, freue dich" Video: Städt. Musikschule Dillingen

Die Musiker bedanken sich bei Basilika-Mesner Klaus Probst für seine Geduld und wünschen allen Lesern der DZ und WZ ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das Video der Dillinger Barockbläser können Sie online unter donau-zeitung.de/dillingen anschauen oder unter https://www.facebook.com/DonauZeitung. Stimmen Sie doch beim Anschauen gleich mit ein und tun Sie es den Musikern der Städtischen Musikschule Dillingen gleich. (mit pm)

