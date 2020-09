vor 17 Min.

24-Jähriger fährt bei Schwenningen über Leitplanke und haut ab

Der Mann kam von der Straße ab und fuhr auf die Leitplanke auf. Dann fuhr er einfach weiter. Doch die Polizei konnte ihn finden.

Ein 24-Jähriger aus Hermaringen ist am Samstag gegen 7.15 Uhr mit seinem Auto auf der B16 bei Schwenningen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei auf den Beginn einer Leitplanke aufgefahren. Nachdem er ein Stück weit auf dieser entlang rutschte, konnte er schließlich wieder auf die Fahrbahn zurücklenken. Auf die Ansprache eines Mannes hin, der den Vorgang beobachtet hatte, entfernte sich der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfall bei Schwenningen: 0,7 Promille im Blut

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann in seinem Pkw sitzend einige Zeit später festgestellt werden. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von etwa 0,7 Promille festgestellt. Er muss sich nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (pol)

