07:30 Uhr

25-Jährige steht unter Drogen und verursacht Unfall

Eine 25-Jährige hat in Wittislingen einen Unfall verursacht.

Eine junge Frau stand offensichtlich unter Drogen und ist trotzdem Auto gefahren. Und hat dann eine 64-jährige Autofahrerin übersehen.

In der Ortsmitte Wittislingen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 25-Jährige in der Thietburgstraße über die Fahrbahnmitte gekommen und dort mit einer entgegenkommenden 64-jährigen Pkw-Fahrerin zusammengestoßen.

Polizei Dillingen teilt Schaden von 5100 Euro mit

Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5100 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand.

Gefährdung des Straßenverkehrs: Ermittlung beginnt

Die 25-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel ermittelt. (pol)

