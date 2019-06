vor 6 Min.

25-Jähriger fährt bekifft mit dem Auto

Bei einer Kontrollen bemerken Dillinger Polizisten, dass der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen steht.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Dillingen hat am Sonntag um 8.25 Uhr einen 25-Jährigen in der Großen Allee in Dillingen kontrolliert. Der junge Mann stand nach Angaben der Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer körperliche Durchsuchung fanden die Beamten einen marihuanahaltigen Joint.

Auch in der Wohnung wurde Marihuana gefunden

Nach weiterer Abklärung bei der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des 25-Jährigen durchsucht. Dabei konnte eine geringe Menge Marihuana sowie Utensilien für den Konsum von Rauschgift aufgefunden werden. Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (pol)

