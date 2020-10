vor 6 Min.

25 Jahre Erdgas in Bissingen

Die Grundschule darf sich über ein Geschenk freuen

„Zukunft braucht einen starken und verlässlichen Partner“, betonte Stephan Herreiner, Erster Bürgermeister Markt Bissingen, kürzlich bei einem Festakt. „Dabei können wir uns auf die kompetente Unterstützung durch Erdgas Schwaben verlassen.“ In den vergangenen 25 Jahren habe man gemeinsam nicht nur eine günstige und nachhaltige Energieversorgung für die Bürger in die Region geholt, sondern damit auch wirtschaftliche Perspektiven und Sicherheit für die Zukunft geschaffen. „Ein Faktor, der gerade heute für uns alle an Wichtigkeit gewonnen hat.“

Als sich Bissingen für den Anschluss an das Gasnetz von Erdgas Schwaben entschieden hatte, hatte der erste Großabnehmer, die Molkerei Gropper, gerade einmal 80 Mitarbeiter. Heute stehe das Unternehmen mit über 800 Mitarbeitern für eine ganze Milchproduktpalette, die man weltweit kaufen kann. Diese enorme wirtschaftliche Entwicklung ist stellvertretend für die Region um Bissingen zu sehen. Die Marktgemeinde verfügt heute laut Pressemitteilung über rund zwölf Kilometer Ortsnetzleitung und etwa 250 Haushaltsanschlüsse.

Auch Gewerbebetriebe und kommunale Einrichtungen setzen seit 1995 auf Energie und Wärme aus Erdgas und Biogas. Werner Zucker, Rektor der Grundschule Bissingen, durfte sich zum Jubiläum über ein Geschenk freuen: Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkundenbetreuer des Energieunternehmens, überreichte einen Gutschein für eine Aufführung des mehrfach ausgezeichneten Präventionstheaters Eukitea aus Diedorf. (pm)

