Betrug im Landkreis Dillingen: 25-Jährige wird bei angeblichem Autokauf um 6.400 Euro gebracht

Eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Dillingen ist Opfer eines Warenbetrugs geworden. Laut Polizei stieß sie vergangenen Monat auf ein Inserat in einer Tageszeitung, in dem ein bisher unbekannter Täter ein Auto zum Verkauf anbot. Der vermeintliche Verkäufer gab auf Nachfrage an, dass er in der Schweiz wohne und für die Verkaufsabwicklung nach Deutschland fliegen würde. – Die Kaufsumme von 6.400 Euro wollte er zur Sicherheit allerdings im Voraus überwiesen bekommen.

Betrug im Landkreis Dillingen: 25-Jährige überwies 6.400 Euro auf Schweizer Konto

Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, überwies die 25-Jährige daraufhin den geforderten Betrag auf ein Schweizer Konto. Zum vereinbarten Termin erschien der Unbekannte allerdings nicht. Die 25-Jährige stellte fest, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)