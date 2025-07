25-Jähriger fährt trotz Fahrverbot durch Lauingen

Trotz Fahrverbot war ein 25-jähriger Autofahrer am Montag in Lauingen unterwegs. Gegen 23 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen den Autofahrer in der Donaustraße kontrollieren. Der 25-Jährige flüchtete daraufhin und missachtete die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Nach mehrminütiger Verfolgungsfahrt hielt der Autofahrer auf einem Feldweg an. Wie sich herausstellte, besteht gegen den 25-Jährigen ein rechtskräftiges Fahrverbot.

