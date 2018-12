vor 53 Min.

27 neue Seepferdchen

Viele Kinder haben erfolgreich am Seepferdchen-Kurs der DLRG in Lauingen teilgenommen.

In Lauingen gibt es nur Gewinner – und einen Appell

Wieder einmal konnten die Schwimmkursteilnehmer ihre Seepferdchen-Urkunde mit Abzeichen bei einer kleinen Feierstunde im DLRG-Heim in Lauingen entgegennehmen. Roland Biller, der die Ehrung durchführte, lobte die Eltern, dass sie ihren Kindern diesen Kurs ermöglichten. Auch die Kinder, die nicht bestanden haben, haben fleißig dazugelernt und sollten nicht traurig sein. Beim nächsten Mal klappt’s sicher. Der Kurs sei lebenswichtig: Bayern ist im Ländervergleich wieder bundesweit spitze, aber leider mit den meisten Ertrunkenen bisher im Jahr 2018. Darum appellierte Biller an die Eltern, jetzt mit ihren Kindern am besten wöchentlich oder 14-tägig schwimmen zu gehen, damit sie das jetzt Erworbene nicht wieder verlernen. Das gehe in dem Alter ebenso schnell wie das Erlernen. Mit Ausnahme der Aschbergschule biete keine andere Schule im Landkreis schulisches Schwimmen vor dem 3. Schuljahr an, und bis dahin vergehe viel Zeit.

Es finde bayernweit nur noch etwa 20 Prozent des vorgegebenen Schwimmunterrichts statt, weil immer mehr öffentliche Schwimmbäder schließen. Biller beklagte, dass sich viele Kommunen vor der Verantwortung drücken, Bäder zu erhalten, etwa das Almarin im Kreis Donau-Ries. „Glücklicherweise sieht das in unserem Landkreis noch positiv aus, und den Rettungsorganisationen werden noch ausreichende Ausbildungs- und Trainingsmöglichkeiten geboten“, sagte Biller. Für Eltern, die weder Zeit noch Muse dazu haben, bietet die DLRG einen Fortgeschrittenen-Kurs am Freitag von 16 bis 17 Uhr an, der aber, wie auch der kommende Anfängerkurs, schon voll ist. Eine weitere Möglichkeit ist auch eine Mitgliedschaft für das Kind, um damit am offiziellen Schwimmtraining teilzunehmen. Dies findet an Montagen wechselweise von 17 bis 18 Uhr oder 19 bis 20 Uhr und an Samstagen von 10 bis 11 Uhr statt. Interessierte Eltern können da gerne mitkommen und bei Familienmitgliedschaft auch mitschwimmen. (pm)

Im Internet

https://dillingen-donau.dlrg.de/

