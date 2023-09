Von Kay One bis Herbstmarkt: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen los

Nicht nur die "Dillinger Nacht" lädt am Wochenende zum Schlendern und Feiern ein. Auch eine Musical-Show, der Rapper Kay One und eine große Feuerwehr-Aktion stehen an.

Und wieder steht ein Herbstwochenende mit bester Wettervorhersage an. Manche werden den Brückentag am Montag nutzen, um daraus ein verlängertes Wochenende zu machen. Wer nicht wegfährt, hat im Landkreis Dillingen allerlei Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Nachteulen haben am Freitag die Qual der Wahl: Lieber zu dem Auftritt des Rappers Kay One gehen oder durch die "Dillinger Nacht" bummeln? Für Musical-Fans ist vielleicht die Show der Gruppe "Applaus, Applaus" in Lutzingen interessant. Und dann ist da noch der Herbstmarkt in Gundelfingen und eine besondere Feuerwehrübung. Möglichkeiten gibt es jedenfalls genug. Jetzt liegt es an Ihnen, sich zu entscheiden. Das sind die wichtigsten Termine im Überblick:

Feuerwehr-Schauübung in Villenbach : Die Einsatzkräfte aus Wengen , Riedsend und Villenbach zeigen am Freitagabend, wie das Ehrenamt bei der Feuerwehr abläuft. In einer ehemaligen Bauernhofscheune an der Haupstraße 18 ist eine große Schauübung geplant. "Mit Verletzten, einem brennenden Gebäude und Rauch", kündigt der Villenbacher Kommandant Stephan Storch die Aktion an. Die Übung findet im Rahmen der Feuerwehr-Aktionswoche im Landkreis Dillingen statt und richtet sich an Kinder genauso wie Erwachsene. Einen Tag darauf findet auch in Gundelfingen eine Feuerwehreinsatzübung statt, bei der interessierte Bürgerinnen und Bürger zuschauen können. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr beim Haus der Senioren in der Sitzenbergerstraße.

Kay One und Dillinger Nacht: Das ist am Freitag geboten

Kay One spielt im T-Club : Am Freitagabend will der Deutschrapper die Lauinger Diskothek zum Beben bringen. Kay One ist bekannt durch viele Kooperationen mit anderen Künstlern, unter anderem mit Pietro Lombardi oder Dieter Bohlen . Im T-Club wird er gemeinsam mit dem Rapper Zymba auftreten. Fans von deutschem Rap mit eingängigen Beats kommen also voll auf ihre Kosten. Eintritt ist ab 22 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Musical-Show in Lutzingen: "Applaus, Applaus" tritt im IBL auf

Herbstmarkt und Erntedankaltar in Gundelfingen : Kunsthandwerk, Haushaltswaren oder einfach nur leckeres Essen: Markt-Fans können sich am Sonntag bei bester Wettervorhersage auf einen Rundgang durch den traditionellen Herbstmarkt in Gundelfingen freuen. Beginn ist um 8 Uhr, Ende um 17 Uhr. Ab 12 Uhr haben zudem alle Gundelfinger Geschäfte geöffnet. Zugleich feiert die Gärtnerstadt am Sonntag ihr traditionelles Erntedankfest samt Eröffnung des großen Altars. Das aufwendig gestaltete Körnerbild in der Stadtpfarrkirche St. Martin stellt heuer den Heiligen Ulrich bei der Schlacht auf dem Lechfeld dar. Ein Eröffnungsgottesdienst findet um 10 Uhr statt, der Altar kann bis Donnerstag, 5. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden.

