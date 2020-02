29. Februar: Was würden Sie mit einem geschenkten Tag machen?

Plus Das Schaltjahr beschert uns am Samstag 24 zusätzliche Stunden. Das böte viele Möglichkeiten. Wir haben uns im Landkreis Dillingen umgehört.

Im Schaltjahr wird uns allen ein zusätzlicher Tag gewährt, nur meistens unterscheidet sich der 29. Februar in seinem Ablauf nicht wirklich von einem gewöhnlichen Tag. Der Alltag macht normalerweise nicht halt und konfrontiert uns wie auch sonst mit den täglichen Herausforderungen des Lebens. Was aber, wenn wir einen zusätzlichen Tag hätten, der frei von Verpflichtungen und Zwängen wäre und den wir nur nach unseren eigenen Vorstellungen füllen könnten? Wir haben Menschen aus der Region gefragt, was sie mit einem solchen „geschenkten“ Tag anfangen würden.

29. Februar: Was man mit einem geschenkten Tag machen könnte

Cornelia Link aus Zusamaltheim würde ihren zusätzlichen Tag gerne mit ihrem Mann und ihren erwachsenen Kindern beim Skifahren verbringen: „Die Zeit, in der die ganze Familie etwas miteinander unternimmt, ist leider sehr rar geworden. Darum würde ich so einen Tag mit meiner Familie sehr genießen. Denn Skifahren macht allen Spaß.“

Auch Georg Mathias aus Wertingen wüsste einen freien Tag zu füllen. Der 19-jährige Student würde diesen in der Prüfungsphase einplanen, die am Ende jedes Uni-Semesters ist: „Ich habe dann mehrere Klausuren in einer Woche, darum ist es bei mir immer sehr stressig. Bei meinem Studium muss man in kurzer Zeit viel auswendig lernen. Da wäre ein weiterer Tag gar nicht schlecht, als Puffer zum Lernen oder zum Runterkommen. In solchen Lernphasen vernachlässigt man manchmal Hobbys, Freunde und Familie. Ich würde den Tag deshalb wahrscheinlich hernehmen, um mit anderen Menschen etwas zu machen, statt vor meinem Buch zu sitzen und noch ein Kapitel zu lernen.“

Ein Tag in der Natur

Für Margret Almer aus Osterbuch wäre es das Schönste, den Tag in der Natur beim Spazierengehen oder Baden zu verbringen: „Das mache ich auch so schon oft und gerne. Außerdem kümmere ich mich sehr gerne um meine Enkelkinder. Vielleicht würde ich einen freien Tag auch mit Menschen verbringen, die selbst alleine sind und ihnen einfach zuhören.“

„Ich würde einen Ausflug oder einen Kurzurlaub nach Mallorca machen“, sagt Nina Klemm aus Holzheim , die gerade mit ihrer Tochter Lenia beim Einkaufen ist. „Ich war noch nie in Mallorca. Das ist nicht so weit weg und wäre für eine erste Flugreise nicht so weit weg“, sagt die Holzheimerin. Auf der Insel angekommen, würde sie mit den Kindern am Meer spielen und die Umwelt entdecken.

Jürgen Brugger , Chef vom Finninger Schlössle, findet die Frage ganz schön schwierig. Schließlich meint er, Wandern im Allgäu wäre vielleicht was und die Einkehr im Schlossanger-Alp in Pfronten. „Da passt alles, die Gegend und das Essen.“

"Jeder Tag ist wertvoll"

„Jeder Tag ist wertvoll“, sagt Fabian Wittke. Der 30-Jährige ist neben dem Beruf auch noch ehrenamtlich stark engagiert: Er ist Pressewart der Tischtennisabteilung des TV Dillingen und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, zudem Schatzmeister in der Wirtschaftsvereinigung Dillingen. Er würde an einem geschenkten Tag relativ bald aufstehen, um so viel wie möglich zu erleben. „Die meiste Zeit würde ich meiner kleinen Familie schenken, meiner Frau und meinem Sohn. Allerdings ist das Leben zu kurz, um es an einem geschenkten Tag zu genießen. Jeder Tag ist wertvoll und aus jedem Tag kann eventuell der beste Tag des Lebens entstehen. Man muss sich nur darauf einlassen können und mit der richtigen Einstellung in den Tag gehen.“

Andreas Frech ist Krankenpfleger und Fachbereichsleitung Innere Medizin am Krankenhaus in Dillingen. Was er mit einem geschenkten Tag anstellen würde, weiß er ganz genau. „Ich würde mit meiner Freundin einen Tag in die Therme nach Bad Wörishofen fahren.“ Mit in den Tagesausflug eingeplant hätte der 29-Jährige auch einen Kurztrip zum Königssee. Doch die geschenkten 24 Stunden würde er nicht nur zum Entspannen und Relaxen nutzen. Sein Vorhaben wäre es dann auch, das aufzuarbeiten, was im Alltag zuhause liegen geblieben ist – etwa in Form eines Frühjahrsputzes.

