05.11.2020

29-jähriger Holzheimer in U-Haft

Kripo Dillingen sucht nach Zeugen

Im Streit soll am Wochenende ein 29 Jahre alter Mann aus Holzheim beim Familienessen auf den 55-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin eingestochen haben. Dieser war anschließend schwer verletzt in das Universitätsklinikum nach Augsburg gebracht worden, wo er notoperiert werden musste. Akute Lebensgefahr bestand nach dem Eingriff nicht, teilte die Dillinger Polizei bereits zu Beginn der Woche mit.

Inzwischen sind aus den polizeilichen Ermittlungen weitere Details zum Tatverlauf bekannt geworden. Der mutmaßliche Täter soll bei dem Streit am Samstag zunächst einen Topf heißer Suppe nach seiner Lebensgefährtin und deren Vater geworfen haben. Dabei sei das gemeinsame Kind im Säuglingsalter leicht verbrüht worden. Anschließend habe der 29-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den 55-Jährigen eingestochen, sei aber noch vor Eintreffen der Polizei geflohen. Die Beamten hatte daraufhin umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber in Einsatz. Kurz vor Mitternacht, so die Polizei, entdeckten die Einsatzkräfte den 29-jährigen Holzheimer im Nachbarlandkreis Günzburg.

Die Kripo Dillingen hat nun auch den mutmaßlichen Fluchtweg genauer untersucht: Über ein Waldstück bei Heudorf, so die Vermutung, soll der Holzheimer über Waldkirchen nach Dürrlauingen geflohen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts nun Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Inzwischen wurde er in eine Haftanstalt gebracht. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, die am Samstag, 31. Oktober, zwischen 20.15 und 23.15 Uhr eine Person auf der sechs Kilometer langen Verbindungsstrecke zwischen Heudorf und Dürrlauingen gesehen haben oder einen Anhalter in diesem Bereich mitgenommen haben, sich unter Telefon 09071/560 melden.

