2G im Kreis Dillingen: Müssen auch Chefs und Angestellte geimpft oder genesen sein?

Plus Ungeimpfte haben zu bestimmten Geschäften keinen Zutritt mehr. Was Polizei und das Landratsamt Dillingen über die Corona-Regeln für Arbeitgeber und deren Mitarbeiter sagen.

2G im Handel. Nur, wer geimpft oder genesen ist, darf in allen Geschäften einkaufen. Ungeimpfte haben seit Mittwoch zu vielen Läden, wie etwa Deko- oder Klamottengeschäften, keinen Zutritt mehr. Diese verschärften Corona-Regeln gelten auch im Landkreis Dillingen.