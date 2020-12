vor 31 Min.

3. Adventstürchen: Familie Bäurle aus Reistingen spielt "Andachtsjodler"

Hinter dem dritten Türchen verbirgt sich Albert Bäurle, Vorsitzender des Musikvereins "Frisch Auf". Mit seinen Kindern spielt er den "Andachtsjodler" für den DZ-/WZ-Adventskalender.

Von Cordula Homann

Keine Adventskonzerte, keine Weihnachtsmärkte. Wie soll man da in Stimmung kommen? Mit unserem musikalischen Adventskalender: Wir haben die Musikkapellen im Landkreis Dillingen gebeten, uns ein Stück zu spielen. Coronabedingt spielen mal ein, mal zwei, mal drei für uns, mal eine Familie. Sie spielen ihr Lieblingsstück. Und alle Bürger im Landkreis Dillingen sind aufgerufen, mitzuspielen.

3. Türchen des DZ-/WZ-Adventskalenders mit Familie Bäurle

Der Erste Vorsitzende im Musikverein „Frisch Auf“, Albert Bäurle, war von unserer Aktion so begeistert, dass er kurzerhand zugesagt hat. Zusammen mit seinen beiden Kindern, der 19-jährigen Teresa und dem 15-jährigen Luis, hat er ein Video für uns gedreht. Albert Bäurle spielt seit seinem neunten Lebensjahr Tuba. Sein Beruf, so schreibt er, ist Vorsitzender des Reistinger Musikvereins. Seine Hobbys neben der Musik sind Fußball und Plätzchen backen. Tochter Teresa hat im achten Lebensjahr mit Musik begonnen, spielt Querflöte und Schlagzeug. Die 19-Jährige macht zurzeit eine Duale Ausbildung zur Luft- und Raumfahrttechnikerin. Ihre Hobbys neben der Musik sind Fußball, Ski fahren und Backen.

Der Jüngste in der Runde, der 15-jährige Luis, macht auch seit seinem achten Lebensjahr Musik. Er spielt Trompete und Flügelhorn und besucht die zehnte Klasse der Donau-Realschule Lauingen. Das Trio hat in der Reistinger Pfarrkirche den Andachtsjodler gespielt, „weil es ein wunderschönes Weihnachtslied ist und in der Kirche so gut klingt“.

Familie Bäurle aus Reistingen, bestehend aus Albert Bäuerle und seinen Kindern Teresa und Luis, spielt den "Andachtsjodler" Video: Albert Bäurle

Liebe Leser, kennen sie den Andachtsjodler? Sie können das Video des musikalischen Trios auch unter facebook.de/donau-zeitung. Schnappen Sie sich dann Ihr Instrument. Machen Sie Fenster und Türen auf und spielen Sie mit. Heute Abend, um 19 Uhr. Geben Sie alles, seien Sie lauter als die Kirchenglocken. So holen wir den Advent doch noch in den Landkreis. Wenn Sie uns von Ihrer privaten Teilnahme an der Aktion ein Foto und ein paar Zeilen (wichtig: Ihre Adresse) schicken möchten, dann gerne an redaktion@donau-zeitung.de. Morgen öffnen wir das nächste Türchen. Und hoffen, dass immer mehr Leser mitmachen, dass die Musik wirklich den ganzen Landkreis durchdringt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen