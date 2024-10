Aktion in Dillingen: Sie singen gemeinsam für den Frieden

Ein Zeichen der Dankbarkeit. Aber auch das Gefühl von Miteinander. Vor allem aber das Bewusstsein für Frieden und Einheit. Dafür steht eine Organisation, besser eine bundesweite Initiative, die sich vor wenigen Jahren gegründet hat und jährlich am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, genau an diese Werte erinnern will. Wie? Mit Musik. Der Name ist dabei Programm: „3. Oktober – Deutschland sing und klingt“ lautet der Zusammenschluss. Jedes Jahr finden deshalb an diesem bedeutenden Tag der deutschen Geschichte verschiedene Aktionen statt. Dabei steht der Gesang im Mittelpunkt. So auch an diesem Donnerstag, auch in Dillingen. Denn der Kreis Dillingen „singt und klingt“ ebenfalls, wie Stefan Wörle sagt. Er ist der Geschäftsführer des Kreischorverbandes in Dillingen und sagt: „Wir sind dieses Jahr dabei.“ Heißt konkret: Am Donnerstag, 3. Oktober, findet eine Aktion in der Kreisstadt Dillingen statt. Eigentlich sind es sogar zwei Aktionen.

Von der Dillinger Königstraße zum St.-Wolfgangs-Platz

Wörle erklärt: „Wir werden uns am Donnerstagabend zuerst vor dem Dillinger Rathaus in der Königstraße platzieren und dort gemeinsam singen. Anschließend gehen wir weiter zum neu gestalteten St.-Wolfgangsplatz und geben das Konzert erneut. Wir sind sehr gespannt und freuen uns.“ Mit „Wir“ meint der Gundelfinger die Sänger und Sängerinnen, die in einem der vielen Chöre, die dem Dillinger Kreisverband angehören, Mitglied sind. Die Idee, sich an dieser Friedensdemo zu beteiligen, hatten dabei die Piccadillys, wie Stefan Wörle mitteilt. Daraufhin habe man ohne Verpflichtung „in der Runde“ nachgefragt, mit dem Ergebnis: Mehr als 50 Frauen und Männer haben sich freiwillig gemeldet und wollen am 3. Oktober in Dillingen Teil der Friedensdemo sein. Wörle: „Die große Resonanz hat uns auch überrascht und wir sind ein wenig gespannt“, verrät der Geschäftsführer. Denn: In solch einer großen Konstellation von unterschiedlichen Chormitgliedern habe man kaum bis nie bisher konzertiert. Und wenn überhaupt, dann ein oder zwei Lieder. An diesem Donnerstag wird die Gruppe aber auf jeden Fall zehn Lieder singen – unter freiem Himmel, mitten in der Dillinger Innenstadt.

Lieder, die viele Menschen kennen

Dabei hat die Initiative einige Lieder vorgeschlagen. Allesamt befassen sie sich rund um das Thema Frieden. Und allesamt, so Wörle weiter, seien sie technisch für die Sängerinnen und Sänger keine Herausforderung. Aus einem Grund: „Die Idee ist, dass jeder, der möchte, mitsingen kann – völlig unabhängig, ob er im Chor ist oder nicht“, sagt Wörle. Deshalb ist er auch zuversichtlich, dass die erfahrenen Chormitglieder die Lieder wunderbar am Donnerstag vortragen werden. Insgesamt dreimal hat der Kreisverband eine Probe dafür organisiert.

Der Ablauf am Donnerstag, 3. Oktober, sieht dann wie folgt aus: 19 Uhr Beginn des Konzertes direkt vor dem Rathaus in Dillingen, anschließend gemeinsamer Marsch zum Wolfgangsplatz. Dort, vermutlich gegen 19.45 Uhr, findet dann das zweite Konzert statt. Bürger und Bürgerinnen sind willkommen – zum Stehenbleiben, Zuhören, Mitsingen oder nur Mitsummen. Bei freiem Eintritt, versteht sich. „Es sind durchaus Lieder, die man kennt“, sagt Wörle. Die Sänger werden dabei mit dem Piano begleitet, die musikalische Leitung hat Kreischorleiterin Sibylle Mathia. Unterstützung bei der Organisation hat der Kreischorverband vom Verein „DLG – Kultur und Wir“ erhalten. „Wir stellen uns einfach hin und los geht es. Was wir uns wünschen? Dass die Menschen stehen bleiben, zuhören und vor allem die Gedanken von Frieden und Demokratie verinnerlichen.“

Info: Die Friedensdemo am Donnerstag, 3. Oktober, in Dillingen beginnt um 19 Uhr mit dem Standkonzert vor dem Rathaus in der Dillinger Königstraße. Gegen 19.45 Uhr findet das Konzert am neu gestalteten Platz an der St.-Wolfgang-Kapelle in der Kapuzinerstraße statt.