18.06.2020

30-Jähriger randaliert in Dillinger Tankstelle und beleidigt Polizisten

Mit über 2,4 Promille randaliert ein Mann in Dillingen. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige wegen Beleidigung.

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 20.35 Uhr nach Dillingen in die Donauwörther Straße gerufen. Dort hatte ein 30-Jähriger wohnsitzloser Mann in einer Tankstelle randaliert. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der mit über 2,4 Promille stark alkoholisierte Mann uneinsichtig, verhielt sich äußerst aggressiv und wollte einem Platzverweis nicht nachkommen.

Der Randalierer wurde angezeigt

Nachdem er deshalb in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Er wurde wegen Beleidigung angezeigt. (pol)

