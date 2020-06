vor 42 Min.

30 neue Arbeitsplätze in Dillingen

Die Firma Holl Tiefbau lässt sich in Dillingen nieder. Was sich das Unternehmen vom Standort verspricht.

Von Berthold Veh

Es ist eine Großbaustelle nach der anderen, die sich in diesen Tagen in Dillingen auftut. Der Neubau der Mittelschule wächst aus dem Boden, die Regens-Wagner-Zentrale ist im Bau, ebenso die beiden Wohn- und Geschäftshäuser in der Kapuzinerstraße. Der Bau des neuen Bona-Campus startet mit der Sanierung der Fachakademie für Sozialpädagogik, dazu wurden in dieser Woche bereits die Container angeliefert, in die Schüler vorübergehend während der Sanierungszeit einziehen werden. Und das Haus der Wirtschaft soll planmäßig im September eröffnet werden.

Die Stadt Dillingen hat am Freitag nun eine weitere Investition angekündigt, die den Corona-Schock in der Landkreismitte vergessen lässt: Die Firma Holl Tiefbau, ein Unternehmen für Asphalt- und Tiefbau aus Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wird in Dillingen eine Zweigstelle errichten. Etwa 30 neue Arbeitsplätze sollen dadurch in der Kreisstadt entstehen.

Was sich die Firma vom Standort Dillingen erhofft

Geschäftsführer Tobias Mittl freut sich: „Mit diesem Standort erweitern wir unseren Einsatzradius deutlich und können trotzdem für unsere Kunden vor Ort sein.“ Dies sei die Stärke des Unternehmens, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. „Durch unsere Aktivität in Dillingen können wir noch effizienter und direkter unsere Leistungen im nordschwäbischen Raum erbringen. Wir haben den Ehrgeiz im Tiefbau ganz vorne zu bleiben. Getreu unserem Motto ‚Wir bauen Straßen, die Menschen verbinden‘ können wir uns hier perfekt erweitern“, teilt der Geschäftsführer mit.

Dillingens Oberbürgermeister freut sich vor allem über eines

Die Firma Holl, die zur Klaus-Gruppe in Augsburg gehört, hat ein 15000 Quadratmeter großes Grundstück an der Werner-von-Siemens-Straße gekauft und wird Schritt für Schritt Büros, eine Maschinenhalle und einen Lagerplatz errichten. Beim Spatenstich für das neue Betriebsgelände brachte Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz – selbst Diplom-Bauingenieur (FH) – auch im Namen des Stadtrats seine Freude über die Betriebsansiedlung von Holl Tiefbau zum Ausdruck. Kunz sagte: „Die Klaus-Gruppe schafft in unserer Stadt aktuell fast 30 neue Arbeitsplätze, das ist eine tolle Nachricht – gerade in dieser bewegten Zeit.“ Für den ausgeprägten Unternehmergeist der Verantwortlichen und für das Vertrauen in den Standort Dillingen sind wir vonseiten der Stadt sehr dankbar.“

Jörg Klaus, Chef der gleichnamigen Bau-Holding gab den Dank zurück. Er hob „das schnelle, unbürokratische und sehr professionelle Genehmigungsverfahren“ für die Baumaßnahme hervor. „Wir fühlen uns hier willkommen und sehr gut betreut“, versicherte Klaus.

Was mach die Holl GmbH?

Die Holl GmbH ist im Straßen- und Tiefbau tätig und führt zum Beispiel Asphaltierungen in jeder Größe durch – von der Hofeinfahrt bis zur Bundesstraße. Sämtliche Pflasterarbeiten für Außenanlagen, Hof- und Parkflächen gehören ebenso zum Spektrum. Als weiteres Standbein fungiert der Kanalbau. Es werden Freispiegel-, Druck- und Vakuumkanäle in allen Dimensionen aus den unterschiedlichsten Materialien verlegt.

Der Standort der Zweigstelle liegt an der Werner-von-Siemensstraße östlich der Firma Schlaadt. Im Dillinger Norden hat sich zuletzt wirtschaftlich einiges getan.

Die BSH Hausgerät hat ein neues Logistikzentrum errichtet. Im Gewerbegebiet Siemensstraße haben sich unter anderem Pflanzen Spengler und das Ingenieurbüro Kapfer niedergelassen.

Die Firma Krätz Bau erweitert dort ihren Standort. Albert Renner und Reinhold Göppinger verlagerten den Sitz des Unternehmens Caffè Service Partner in die Josef-Krätz-Straße im Gewerbegebiet. Und das neue Kino des Filmcenters Dillingen soll ebenfalls dort entstehen. (mit pm)

