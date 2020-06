vor 1 Min.

3000 Euro Schaden wegen Graffiti in Wertingen

Am Marktplatz wurde ein Gebäude besprüht.

Ein Graffiti an einer Hauswand in Wertingen hat die Polizei auf den Plan gerufen. Wie diese jetzt mitteilt, wurde das Graffiti an dem Gebäude am Marktplatz bereits Anfang des Monats, zwischen 1. Juni und 9. Juni, gesprüht. Der Täter ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die PI Wertingen unter 08272/99510 zu wenden. (pol)

