33-Jährige fährt unter Drogeneifluss durch Höchstädt

Eine 33-jährige Frau ist am Freitagabend in der Sonderheimer Straße in Höchstädt von der Polizei kontrolliert worden. Gegen 18.30 Uhr wurde sie mit ihrem Auto einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Drogentest zeigte positive Ergebnisse auf Cannabis und Amphetamin, so die Polizei. Daraufhin ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und untersagte der Frau die Weiterfahrt. In ihrem Auto fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin, das sie sicherstellten. Bei einer späteren Durchsuchung ihrer Wohnung entdeckten die Polizisten neun Cannabispflanzen, die ebenfalls sichergestellt wurden. Gegen die 33-Jährige werde nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt, meldet die Polizei. Zudem drohe ihr ein Fahrverbot. (AZ)

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis