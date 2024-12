3500 Euro Schaden: Dieb stiehlt Geldbeutel in Höchstädter Restaurant

Ein Diebstahl ist am Freitag in der Zeit von 15.43 Uhr bis 15.47 Uhr in einem Restaurant am Marktplatz in Höchstädt verübt worden. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizeibericht unberechtigt Zutritt zu den privaten Räumlichkeiten des Restaurants und stahl einen Geldbeutel samt Inhalt.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 3500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)