36-jähriger Betrunkener randaliert in Höchstädt und Schwenningen

Ein 36-jähriger Betrunkener hat Mittwochnacht in Höchstädt und Schwenningen randaliert und herumgebrüllt, bis er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Nach Angaben der Polizei verhielt der 36-Jährige sich in der Höchstädter Straße An der Mauer aggressiv und brüllte herum. Gegen 23.40 Uhr hatte der 36-Jährige die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner durch lautes Geschrei auf sich aufmerksam gemacht und so die Nachtruhe gestört. Aufgrund seines Verhaltens hatten diese die Befürchtung, dass der Mann auch etwas beschädigen könnte. Sie informierten die Polizei.

Nach einem Platzverweis in Höchstädt randaliert der 36-jährige in Schwenningen

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Mann zuvor einen Streit mit seiner Lebensgefährtin gehabt hatte und seinen Ärger darüber auf der Straße kundtat. Nach einem Platzverweis der Beamten verließ der Betroffene schließlich die Einsatzörtlichkeit.

Später in der Nacht, etwa gegen 3.30 Uhr, schlug der 36-Jährige in Schwenningen auf und verursachte einen gleichgelagerten Polizeieinsatz. Der mit 1,2 Promille alkoholisierte Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen, um weitere Ordnungsstörungen zu verhindern. Er wurde, wie die Polizei mitteilt, zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle der Polizeiinspektion Dillingen verbracht. (AZ)