39 Erzieher feiern ihren Abschluss

Die Jahrgangsbesten der theoretischen Ausbildung an der Dillinger Fachakademie für Sozialpädagogik: (von links) Ramona Wengert, Lisa-Marie Fuchsluger, Jessica Wiedemann, Raphael Buberl, Elisa Schreiber und Julia Wiedenmann sowie Schulleiter Werner Eitle.

Die Feier an der Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen steht unter dem Motto „Ein Teil des Ganzen“.

39 Studierende haben an der Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen 2018 erfolgreich den theoretischen Teil ihrer Ausbildung zu staatlich anerkannten Erziehern absolviert. Im Rahmen einer festlich gestalteten Abschlussfeier wurden sie gebührend verabschiedet. Vor ihnen liegt jetzt das einjährige Berufspraktikum.

Nicht nur die Absolventen standen im Gottesdienst im Fokus

Unter dem Motto „Ein Teil des Ganzen“ fand zunächst ein von den Studierenden liebevoll gestalteter Festgottesdienst in der Kirche St. Ulrich statt, der musikalisch durch den Chor der Fachakademie unter Leitung von Musiklehrerin Agata Englert umrahmt wurde. Nicht nur die diesjährigen Absolventen standen bei diesem Gottesdienst im Fokus, auch die Berufspraktikanten durften ihre Eine-Welt-Zertifikate in Empfang nehmen, die eine besondere Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern im interkulturellen Bereich darstellen. Neun Berufspraktikantinnen bekamen zudem in der Kirche ihr „Religionspädagogisches Ausbildungszertifikat“ sowie die „Kirchliche Beauftragung“ durch Bernhard Rößner vom Bischöflichen Ordinariat Augsburg verliehen.

Nach einem anschließenden Sektempfang bedankten sich die Studierenden bei Eltern und Freunden für deren „Unterstützung und Nachsicht während der Prüfungsphase“ sowie die „Bereitschaft zum Korrekturlesen und Abfragen“, und auch der Schulleitung und den Lehrern sprachen die Studierenden mit persönlichen Worten ihren Dank aus. Eine Überraschung erhielten die Absolventen durch die ersten Klassen, die sich durch Präsente und eine Gesangseinlage bei ihren ehemaligen Tutoren bedankten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Landgasthof „Zum Schlössle“ in Finningen eröffnete die Schulband unter Leitung von Tobias Mecklinger die Feier. Besondere Wertschätzung erfuhren die Studierenden nochmals durch die persönliche Überreichung ihrer Dokumente. Schulleiter Werner Eitle und die jeweiligen Klassenleiter gratulierten den Absolventen und gaben dabei ihrer Freude über den Erfolg Ausdruck. Julia Wiedenmann, Jessica Wiedemann, Elisa Schreiber, Lisa-Marie Fuchsluger, Ramona Wengert und Raphael Buberl schlossen den theoretischen Teil der Ausbildung mit einem sehr guten Schnitt ab.

Zu dem Gelingen der Abschlussfeier trugen ganz nach dem Motto „Ein Teil des Ganzen“ zahlreiche Studierende und Lehrkräfte mit kreativen und musikalischen Beiträgen bei. So überraschten Studierende der Abschlusskassen die Festgäste mit Tanz- und Gesangseinlagen und auch die Klassenleiter hatten zur Überraschung der Absolventen eine Musikeinlage einstudiert. Großen Applaus erhielt auch die Schulband für die gelungene musikalische Umrahmung des Tages. (pm)

