400. Geburtstag von Pater Heinrich Roth: Ein Dillinger in Indien

Die Stadt feiert den 400. Geburtstag von Pater Heinrich Roth. Auf ihn geht ein besonderes Gebäude zurück.

Heinrich Roths 400. Geburtstag ist für die Stadt Dillingen, den Historischen Verein und den Jesuitica-Verein ein gebührender Anlass, um den verdienten Missionar vom 13. bis 15. März mit einer Tagung im Provinzhaus der Dillinger Franziskanerinnen und einem Festgottesdienst in der Studienkirche zu ehren.

Heinrich Roth: 1620 in Dillingen geboren

Roth wurde am 18. Dezember 1620 in Dillingen geboren. Daran erinnern an seinem Geburtshaus, der Oberen Apotheke, eine Gedenktafel und der nach ihm benannte Vorplatz. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte Roth Philosophie und trat 1639 in den Jesuitenorden ein. Das Noviziat absolvierte in Landsberg am Lech und unterrichtete dann als Lehrer an den Gymnasien in München und Ingolstadt. Zum Theologiestudium war er zwei Jahre in Dillingen und wechselte dann an die Universität Ingolstadt. Am 29. Mai 1649 empfing er in Eichstätt die Priesterweihe.

Auf Roths eigenen Wunsch entsandte ihn der Ordensgeneral als Missionar nach Äthiopien. Zusammen mit Franz Storer reiste er 1650 über Italien und den Nahen Osten nach Isfahan, der Hauptstadt Persiens. Als sie erfuhren, dass Missionaren die Einreise nach Äthiopien verboten ist, zogen sie weiter nach Indien.

Wörterbuch auf Latein verfasst

In Goa eignete sich Roth die Volkssprache Kanaresisch an und wirkte als Seelsorger auf der Halbinsel Salsette. Von dort wurde er nach Agra, der Hauptstadt des Mogulreiches versetzt, wo am Herrscherhof Persisch, von der Bevölkerung aber Hindustani gesprochen wurde. Um zu missionieren, musste Roth beide Sprachen lernen und die Lehre der Brahmanen kennen, deren heilige Schriften in Sanskrit streng geheim gehalten wurden.

Durch einen Heilerfolg gelang es ihm, bei einem Brahmanen Sanskrit zu lernen und mit dessen Hilfe dazu eine Grammatik und ein Wörterbuch auf Latein zu verfassen. Neben seinen Sprachstudien betreute Roth eine Pfarrei mit etwa tausend Katholiken, war Lehrer am Gymnasium, leitete als Rektor das Kolleg und betätigte sich als Arzt.

Im März 1662 trafen in Agra die Jesuiten Grueber und D’Orville ein, die im Auftrag des Ordensgenerals einen Landweg von China nach Europa suchten. Weil D’Orville kurz darauf starb, reiste Roth mit Grueber nach Rom, um über die Expedition zu berichten.

Die Verdienste angemessen würdigen

Nachdem sie ihre Angehörigen und Ordensbrüder besucht hatten, wurden sie von Kaiser Leopold I. in Wien empfangen. Nach einem vergeblichen Versuch, über Russland in ihre Missionsgebiete zurückzukehren, gelangten sie im Gefolge des österreichischen Botschafters nach Konstantinopel. Dort erkrankte Grueber so schwer, dass Roth die Reise alleine fortsetzen musste. Er starb am 20. Juni 1668 in Agra und wurde in der Jesuitenkirche beigesetzt. Um Roths Verdienste angemessen zu würdigen, vermitteln die ersten beiden Vorträge der Tagung am kommenden Freitag, 13. März, einen Einblick in die Mission der Jesuiten in Indien und im Reich der Mogule: Am Freitag um 16.45 Uhr referiert Apotheker Walter Schneider, der Hausherr der Oberen Apotheke, zum Thema: „ Der Heinrich-Roth-Platz in Dillingen. Das Haus und seine Geschichte“. Im Abendvortrag am Freitag um 20 Uhr spricht P. Julius Oswald SJ zum Thema „Der Jesuit Heinrich Roth“.

Danach wird Georg Lyprand vorgestellt, der Roth den Weg in die Mission ebnete. Das folgende Referat widmet sich dem Heinrich-Roth-Platz in Dillingen, dem Haus und seiner Geschichte. Der Abendvortrag am Freitag befasst sich mit dem Leben und Werk des Jubilars. Beide Vorträge finden im Tagungshaus des Dillinger Franziskanerinnen statt, Kardinal-von-Waldburg-Straße 2 (neben dem Klosterladen) statt. Nach einer Einführung in den Hinduismus werden am Samstag, 14. März, am gleichen Veranstaltungsort der von Athanasius Kircher veröffentlichte Reisebericht von Grueber und Roth, die Bedeutung Roths für die Sanskritforschung und dessen Vorträge über das Königreich Mogor vorgestellt. Mit der Suche der Jesuiten nach einem Landweg nach China, der Reise Roths und Grubers von Agra nach Rom und den Briefen und Gutachten Roths, die in Rom und München aufbewahrt werden, befassen sich die folgenden Referate. Den Abschluss der Tagung bildet der Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Studienkirche.

Der Eintritt ist frei

Die Tagung des Jesuitica-Vereins unter dem Titel „Ein Dillinger in Indien: P. Heinrich Roth SJ (1620-1668)“ widmet sich dem bedeutenden Missionar und Indologen. Sie findet im Tagungshaus des Dillinger Franziskanerinnen, Kardinal-von-Waldburg-Straße 2 (neben dem Klosterladen) statt und zwar am Freitag von 13.30 bis 17.30 Uhr und Samstag, 14. März, von 9 bis 17.30 Uhr. Gäste sind zu allen Vorträgen der Tagung bei freiem Eintritt willkommen. (pm)

