40000 Euro für die Wallfahrtskirche Buggenhofen

Denkmalstiftung unterstützt die Renovierung des Gotteshauses. In drei Jahren steht das 550. Jubiläum an

Bissingen Das Ortskuratorium Dinkelsbühl ist eines von rund 80 Ortskuratorien der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in denen sich bundesweit über 500 Menschen ehrenamtlich für den Denkmalschutz engagieren. Die Ortskuratorien informieren vor Ort über die Arbeit der Stiftung, organisieren Ausstellungen, Vorträge und Führungen und unterstützen aktiv den Erhalt von Denkmalen in der Region. Sie leisten somit als nichtstaatliche, eigenständige Organisationen einen wesentlichen Beitrag zur bundesweiten Stiftungstätigkeit. Eines der Objekte, die vom Ortskuratorium Dinkelsbühl kürzlich mit einer Spende bedacht wurden, ist die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen. An diesem kunst- und kulturgeschichtlichen Schmuckstück im Hahnenbachtal, seit 1471 Ziel für Pilger aus nah und fern, werden derzeit umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Schließlich steht hier in drei Jahren das 550. Jubiläum der Marienwallfahrt an.

So war die Freude bei Pater George Vadakkinezhath, der die Wallfahrtskirche von Bissingen aus betreut, und bei Kirchenpfleger Wilhelm Steinle groß, als ihnen Manfred Kiesel stellvertretend für das Ortskuratorium Dinkelsbühl der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einen Fördervertrag für die Wallfahrtskirche Buggenhofen anbot und hierzu einen Spendenscheck in Höhe von 40000 Euro überreichte. „Die Kirche in Buggenhofen mit ihrer besonderen Bedeutung für die Region und darüber hinaus gehört zu den Projekten, die die private Denkmalstiftung dank Spenden, Erträgen ihrer Treuhandstiftungen und Mitteln der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto, fördern kann“, erläuterte Kiesel bei einem Termin im Kesseltal. (HER)

