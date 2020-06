09:23 Uhr

43-Jähriger stürzt vom Dach

Der Mann versuchte noch, sich an der Dachrinne festzuhalten. Doch dann rutschte er ab.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag um 14.40 Uhr an einer Solaranlage auf dem Dach eines Hauses in Glött gearbeitet. Erst rutschte er dabei ab, dann konnte er sich auch nicht mehr an der Dachrinne festhalten und fiel zweieinhalb Meter tief.

Der Mann erlitt mehrere Verletzungen

Bei dem Absturz erlitt er neben Kopf- und Rückverletzungen auch einen Armbruch. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Günzburger Krankenhaus gebracht werden. Ein vorsichtshalber hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. (pol)

