Was Corona für Spuren im Kreis Dillingen hinterlassen hat

An den Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht – so lautet ein bekanntes Sprichwort. „Sie vergeht noch schneller“, sagt Jochen Bucher und lacht am Telefon. Sein Sohn Fabian ist am 8. Februar 2021 auf die Welt gekommen. Am Samstag feiert der Bub seinen vierten Geburtstag. An die Geburt können sich vermutlich alle Eltern ein Leben lang erinnern. So auch die Buchers aus Dillingen. Bei ihnen – wie zu dieser Zeit bei vielen anderen Familien – kam aber eine Besonderheit dazu. Es war mitten in der Coronazeit, in der zweiten größeren Welle. Vor genau fünf Jahren ist die Pandemie offiziell ausgebrochen. Bucher erinnert sich: „Rund um den Entbindungstermin musste ich jeden zweiten Tag einen aktuellen PCR-Test im Krankenhaus vorweisen. Ich habe da ganz schön viele gemacht“, erzählt er. Mindestens drei Wochen lang hat er sich so jeden zweiten Tag einen Abstrich nehmen lassen. „Das war schon jedes Mal spannend“, so Bucher, der auch der Dillinger Kommandant ist, weiter.

