50 Jahre Dienst: Walter Honold ist das Urgestein von der Dillinger Feuerwehr

Plus Niemand im Landkreis Dillingen ist so lange aktiv bei der Feuerwehr wie Walter Honold. Zwei Mal wurde die Altersgrenze nach oben verschoben, doch jetzt ist Schluss.

Fast überall plagen die Feuerwehren Nachwuchssorgen. Doch in Dillingen gibt es einen, der hört nicht freiwillig auf, der muss. Nach 50 Jahren im aktiven Dienst. Nach 32 Jahren als stellvertretender Kommandant. Seine Kameraden nennen ihn ein Urgestein. Leicht fällt es ihm nicht. „Ich bin ein eingefleischter Feuerwehrmann“, sagt Walter Honold. Niemand im Kreis Dillingen war bislang so lange aktiv im Dienst wie er.

Zwei Mal wurde die Altersgrenze für den aktiven Dienst im Bayerischen Feuerwehrgesetz angehoben, erst auf 63 Jahre, dann auf 65. „Ich hatte Glück. Ein halbes Jahr vor meinem 63. Geburtstag wurde die Altersgrenze noch mal angehoben – sonst hätte ich da schon aufhören müssen“, sagt Honold. Schon sein Vater und zwei seiner Brüder waren bei der Feuerwehr. Als Walter mit der Schule fertig war, nahmen ihn die Großen einfach mit. Drei jüngere Honoldbrüder folgten noch. „In den 80ern waren wir eine starke Truppe“, erinnert sich der Jubilar. Man ging zur Feuerwehr , weil man die Leute kannte. Und danach merkte man, ob einem das Retten lag oder nicht. „Man kann keinen zum Jagen tragen. Die Begeisterung für die Feuerwehr muss man haben.“

Den schlimmsten Einsatz erlebte Walter Honold 1987

Manche wollten sich damals auch nur die Feuerschutzabgabe in Höhe von 50 Mark pro Jahr sparen und schlossen sich der Feuerwehr an. Erst fiel die Abgabe weg, dann die Wehrpflicht. Beides hatte Nachteile für die Feuerwehr. „Ich hatte den Einberufungsbescheid schon. Damals war man noch eineinhalb Jahre beim Bund. Doch wenn man sich für zehn Jahre bei der Feuerwehr verpflichtet hatte, musste man nicht hin. Das war damals ein Zuckerle, um junge Leute für die Feuerwehr zu gewinnen“, erinnert sich Honold. 1988 zum 125. Jubiläum gehörten 110 Aktive zur Dillinger Wehr. So stark sei man danach nie mehr gewesen. Die Mitgliederzahlen sanken auf aktuell 65 Männer und Frauen. Eine davon ist Julia Honold. Alle seine vier Kinder, darunter drei Töchter, versuchte der Feuerwehrmann für seine Passion zu begeistern. Julia ist geblieben. Zwei sind weggezogen. Dann wird es schwierig. Honold erklärt: Nur wer vor Ort lebt und arbeitet, ist in der Regel bei einer Alarmierung schnell genug. Viele Dillinger Feuerwehrleute arbeiten bei lokalen Firmen, Geschäften, Handwerkern oder im Bauhof, manche sind bei der Bundeswehr. „Das ist ein großes Glück. Könnten wir nicht so viele Kameraden stellen, würden die Stadtteile und Nachbarstädte mitalarmiert.“ Seit ein paar Jahren seien auch die Feuerwehren der Dillinger Stadtteile gut ausgerüstet. Früher habe die Kernstadt die Stadtteile verstärkt, jetzt sei es andersherum, ein enormer Wandel. Honold erinnert sich an besondere Einsätze. Der schlimmste war 1987. Ein technischer Defekt hatte den Dachboden eines Wohnhauses in Brand gesetzt. Zwei Kinder, drei und fünf, waren allein zu Hause. „Wir haben versucht, die Kinder zu retten, doch der Kleine hatte Angst und sich in der Nische unter der Eckbank versteckt.“ Der Feuerwehrmann sieht die Szenen noch vor sich. Plötzlich seien alle Rollläden im Haus heruntergegangen – die Gurte waren abgebrannt. Weil der Bub sich nicht meldete, durchsuchten die Kameraden das ganze Haus. Der Rauch verteilte sich mehr und mehr. Irgendwann gab der große Bruder den Tipp mit der Eckbank. Die Helfer fanden den Kleinen noch lebend, doch im Krankenhaus starb er. „So etwas bleibt im Kopf. Weil wir ihn nicht retten konnten.“

"Zwei Brände gleichzeitig, das gibt es selten"

Drei Jahre zuvor geschah etwas Kurioses: Honold arbeitet seit 1984 als Hausmeister bei Regens Wagner in Dillingen. An der Stelle der heutigen Direktion stand damals die Gaststätte Wagenbrenner – und eines Tages 1984 brannte es dort. Gleichzeitig aber suchte ein Dillinger Feuerwehrkamerad Hilfe, weil sein Stadel in Flammen stand. „Damals haben wir Lauingen nachalarmiert. Zwei Brände gleichzeitig, das gibt es selten“, erinnert sich der 64-Jährige. Ein Jahr später brannte das Galvanikbecken bei der Bosch Siemens Hausgeräte GmbH. Die Lauinger, die Dillinger und die Werksfeuerwehren waren im Einsatz. Der nächste Großbrand war erst 32 Jahre später, 2017, das Dillinger Rathaus. „Wir haben im Schnitt 135 bis 150 Einsätze im Jahr, von der Türöffnung bis zum Zimmerbrand. Aber so was richtig Großes hatten wir ansonsten in all den Jahren nicht – in Dillingen. Drumherum schon“, betont Honold. So packten die Dillinger etwa beim Großbrand einer Lauinger Firma an Silvester mit an. Man unterstütze die Feuerwehren vor Ort, man dränge sich nie auf. Das gute Miteinander der verschiedenen Gruppen im ganzen Landkreis sei inzwischen selbstverständlich geworden, egal ob bei Übungen oder bei Einsätzen.

Sein Nachfolger ist schon bestimmt

Honold hat viele Entwicklungen erlebt und fünf Kommandanten „überstanden“, sagt er und lacht. Er wollte nie in die erste Reihe, er sei der Praktiker, was man an den kräftigen Händen sieht. Dass er Markus Pfeifer überreden konnte, das Amt des Ersten Kommandanten zu übernehmen, sei ein großes Glück gewesen. „Das war ideal. Der macht das spitze.“

Ohne Altersgrenze wäre Honold noch länger der Zweite geblieben. Man merkt es, der 64-Jährige brennt für seine Feuerwehr. Mit Begeisterung führt er durch die Gerätehalle, stellt sein Lieblingsfahrzeug vor (das ist auch schon 30 Jahre alt), erklärt die neue Technik. „Doch, ich fühl mich hier schon zu Hause.“ Wie es sein wird, wenn das Martinshorn durch die Stadt dröhnt, aber bei ihm daheim weder Funk noch Telefon anspringen? „Das schaffen wir schon“, sagt er und lacht tapfer. Am Montag, seinem 65. Geburtstag, geht die Familie abends zusammen essen. Sein Nachfolger bei der Dillinger Wehr steht da schon fest: Jochen Bucher übernimmt den Posten.

Wie Honold sich weiterhin die Zeit vertreibt? „Vielleicht verlängere ich meinen Hausmeisterjob auch noch um ein Jahr, damit ich beschäftigt bin.“ Außerdem will er seinem Enkel das Schwimmen beibringen. Und im Feuerwehrmuseum wird ja auch immer Hilfe gesucht.

