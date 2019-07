5000 Kilometer für zwei Wochen in Fristingen

Plus Eine afrikanische Deutschlehrerin verbringt ihre Zeit bei einer Gastfamilie in Fristingen. Was ihr besonders gefällt und welche Erfahrungen sie mitnimmt.

Wir Deutsche sind distanziert gegenüber Fremden. Wir gehen zum Lachen in den Keller. Wir sind immer pünktlich. Das sind die gängigen Vorurteile, die uns im Ausland begegnen. Aber stimmen diese auch? Bernadette Kouassi macht andere Erfahrungen.

Als die afrikanische Deutschlehrerin erfährt, dass sie mit dem Austauschdienst Experiment für zwei Wochen zur Forbildung in ein Seminar nach Deutschland darf, ist sie begeistert.

Noch von ihrer Heimat in Zentralafrika aus kontaktiert sie erwartungsvoll ihre Gastfamilie. Das sind die Lukawskys aus Fristingen. Bereits die erste Mail hat bei ihnen für Belustigung gesorgt. Laura Lukawsky muss schmunzeln und erzählt dann: „Bernadette hatte uns gefragt, ob wir an der Saar oder Donau wohnen.“

Warum Kouassi diese Frage unter der Zunge brannte, hat einen einfachen Grund: Bayern hat es ihr besonders angetan. „Das Bundesland ist wirklich schön“, sagt die Deutschlehrerin begeistert. Ihre beiden vergangenen Aufenthalte in Deutschland habe sie in Bremen und Göttingen verbracht. „Ich habe gelesen, dass die Menschen im Norden reservierter sein sollen und mich deshalb auf die Wärme und Gastfreundschaft in Bayern gefreut“, erklärt sie.

Warum Deutschland für Kouassi besonders ist

Woher ihre Begeisterung für Deutschland kommt, kann Kouassi gar nicht genau festmachen. Schon in der Schule hatte sie der Deutschunterricht fasziniert. Weil sie ihre Lehrerin, eine Dame mit deutschen Wurzeln, besonders beeindruckte, entschloss sie sich schon früh in deren beruflichen Fußstapfen zu treten.

Rückblickend sagt sie: „Ich hatte sehr viel Spaß, die Sprache zu lernen – auch wenn es ab und zu schwierig war.“ Im Vergleich zu Französisch, das in Zentralafrika offizielle Amtssprache ist, sei Deutsch sogar leichter zu sprechen, sobald man die Aussprache beherrsche. Man müsse nur fleißig die Hausaufgaben machen, sagt die Lehrerin augenzwinkernd.

Als sie nach ihrem Schulabschluss ein Stipendium bekam, entschied sie sich an der Elfenbeinküste Germanistik zu studieren. Sie sagt: „Besonders die deutsche Literatur hat mir sehr gut gefallen – Klassizismus, Sturm und Drang und Aufklärung habe ich gerne gelesen.“

Der erste Besuch in Deutschland liegt drei Jahre zurück

2010 reiste sie dann das erste Mal nach Deutschland. Schnell fand sie Gefallen an dem Land. „Ich mag, dass hier alles so gepflegt ist – Wälder, Felder, Häuser – das ist wirklich schön.“ Selbst dem deutschen Müllsystem kann die Zentralafrikanerin etwas abgewinnen. Zuhause würde sie bereits versuchen zu erklären, was in Deutschland so einfach umgesetzt wird, sagt sie und muss lachen.

Eine weitere Besonderheit für sie ist die Automatisierung vieler Vorgänge. „Laura hat mir ihre Waschmaschine gezeigt, das ist eine richtige Zeitersparnis“, erzählt Kouassi begeistert. Auch die kulturelle Vielseitigkeit des Landes gefällt ihr.

Anders als bei ihren vergangenen Besuchen hat sie heuer die Möglichkeit, den Alltag und die Strukturen einer deutschen Familie kennenzulernen. Thomas Lukawsky sagt: „Dass wir als Gastfamilie Bernadette einen schönen Aufenthalt in Deutschland ermöglichen können, funktioniert nur, weil meine Frau Laura aktuell in Elternzeit ist.“ Noch hätten sie ein freies Zimmer in ihrem neuen Haus und da sie selbst beide Lehrer seien, gefalle ihnen das Projekt, ergänzt er. Ihre Entscheidung als Gastfamilie einzuspringen, bereuen die beiden nicht. „Sollte ich später noch einmal Zeit haben, würden wir das gerne wieder anbieten“, ergänzt auch Laura Lukawsky.

Was Kouassi aus Deutschland mit nach Hause nimmt

Für Kouassi ist die Familie in Fristingen ein Hauptgewinn: Viele Ausflüge, gemeinsames Kochen und einen Einblick in das deutsche Schulsystem. Zwar unterscheidet sich das Leben in Deutschland sehr von ihrem Alltag in Zentralafrika, doch Kouassi freut sich dennoch riesig über die neue Erfahrung. „Hier ist alles sehr weit entwickelt und der technische Fortschritt immens – die menschlichen Gewohnheiten sind jedoch sehr ähnlich“, sagt sie und lächelt.

Frühstücken, zur Arbeit fahren und abends wieder zurückkommen – auch das sei bei ihr ganz normaler Alltag. Selbst bei der Kleidung würden sich die beiden Länder nicht ganz so drastisch unterscheiden, wie man vielleicht meinen könnte. Für das Pressefoto trägt Kouassi ein afrikanisches Kleid in Gelb mit grünen und pinken Mustern. „In unserer Kultur kleidet man sich gerne fröhlich und bunt“, erklärt sie stolz. Im Alltag würde sie aber auch oft Jeans und T-Shirt tragen. Gerade bei der Arbeit sei das praktischer.

Dass sie in ihrer Heimat die Möglichkeit hat sich westlich oder afrikanisch zu kleiden, schätzt die Deutschlehrerin sehr. Nur selten gibt es Probleme. „In meinem Viertel sollte ich als verheiratete Frau eigentlich keine Hosen tragen“, sagt sie. Gerade ältere Frauen würden denken, dass sie damit neue Männer bezirzen wolle. Deshalb trage sie immer etwas über ihren Hosen, um kein Aufsehen zu erregen, verrät Kouassi.

Wenn sie sich auf den Rückweg in ihre Heimat macht, hat die Deutschlehrerin viele neue Eindrücke im Gepäck. „Ich möchte meine Schüler mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen aus Deutschland zum Lernen der Sprache motivieren“, erklärt sie eifrig.

Lesen Sie dazu auch: