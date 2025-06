Betrunkener Autofahrer in Wertingen

Einem 51-jährigen Autofahrer wurde nach einem Alkoholtest in Wertingen der Führerschein entzogen. So heißt es in einem Polizeibericht. Der sogenannte Schlangenlinienfahrer fiel am späten Sonntagabend auf der Staatsstraße 2033 zwischen Bliensbach und Wertingen auf und wurde daher der Polizei gemeldet. Über das Kennzeichen konnte die Polizei den 51-jährigen Autofahrer ermitteln.

Der 51-Jährige verliert aufgrund seiner Promillezahl den Führerschein

Als die Streife an seiner Wohnanschrift eintraf, ergab ein Alkoholtest bei dem 51-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Nun ermittelt Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 51-Jährigen. (AZ)