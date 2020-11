vor 20 Min.

55-Jähriger wird bei Gasbrand schwer verletzt

Rettungskräfte waren am Donnerstagabend in Dillingen im Einsatz. Bei einem Vorfall mit einer Gasflasche ist ein Mann schwer verletzt worden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind in Dillingen im Einsatz

Schwere Verbrennungen hat am Donnerstagabend ein 55-jähriger Mann in Dillingen erlitten. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Um 18 Uhr war eine Gasflasche beim Kochen in Brand geraten. Die Ursache dafür ist bislang unbekannt. Um Schäden zu vermeiden, trug der 55-Jährige die Flasche aus dem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße hinaus in den Hof.

Dabei entstand nach Angaben der Polizei plötzlich eine Stichflamme. Das Feuer sprang auf den Mann über. Er erlitt schwere Verbrennungen und musste vom Krankenhaus Dillingen aus in eine Spezialklinik geflogen werden. Zur Klärung der Brandursache wurde die Kripo Dillingen eingeschaltet. Die Dillinger Feuerwehr war mit 15 Mann vor Ort im Einsatz. Zeitweise war die Donauwörther Straße in eine Richtung gesperrt. (pol)

