Verfolgungsjagd in Höchstädt: 55-jähriger Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat damit eine Verfolgungsjagd in Höchstädt ausgelöst. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Mann in der Lutzinger Straße vor einer Polizeistreife. Damit soll er versucht haben, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Die Polizei verfolgte den 55-jährigen Autofahrer in Höchstädt

Der 55-Jährige raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten davon. Nach rund zwei Kilometern musste der Mann jedoch verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr halten, wie die Polizei mitteilte. Dabei konnten die Beamten ihn stoppen und den Flüchtigen doch noch einer Verkehrskontrolle unterziehen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 55-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die VPI Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen. (AZ)