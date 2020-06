vor 50 Min.

5837 Gartenvögel im Landkreis Dillingen gezählt

Das Bild zeigt eine Rauchschwalbe im Anflug. Dieser Vogel wurde bei einer Mitmachaktion in Gärten im Landkreis Dillingen häufig gezählt.

Plus Kennen Sie die Rauschwalbe oder den Mauersegler? Die beiden Vögel gibt es im Landkreis Dillingen oft zu sehen.

Für die Überraschung bei der Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ sorgten dieses Jahr die Teilnehmer selbst. Aus über 17400 Gärten, Parks und Balkonen wurden Vögel gezählt und dem Landesbund für Vogelschutz gemeldet. Besonders freut sich auch das Team der LBV-Kreisgruppe Dillingen über die zahlreichen Meldungen im Landkreis Dillingen. In 161 Gärten wurden 5837 Vögel gezählt. Vorsitzende Anne Vogel führt das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustüre auf die Corona-Ausgangsbeschränkungen zurück. Die „LBVler“ würden sich natürlich freuen, wenn das Interesse von Dauer wäre und die zahlreichen Erst-Teilnehmer auch im nächsten Jahr wieder mitzählen und sich weiterhin für den Schutz der Natur im unmittelbaren Lebensumfeld begeistern und einsetzen.

Die Blaumeisen sterben - auch im Landkreis Dillingen

Auch der Ornithologe in der Kreisgruppe, Harald Böck, war vor allem bei der Identifizierung einzelner Vogelarten sehr gefragt. Hinsichtlich des befürchteten erhöhten Blaumeisensterbens wurden bundesweit durchschnittlich 22 Prozent weniger Blaumeisen pro Garten gemeldet. Auch im Landkreis Dillingen ist dieser negative Trend leider festzustellen, obwohl Meldungen von toten oder kranken Blaumeisen beim LBV kaum ankommen. Laut Anne Vogel wäre es daher sehr hilfreich, wenn Funde an die Kreisgruppe gemeldet werden. Haus- und Feldsperling sind wieder die häufigsten Vogelarten in den Gärten im Landkreis Dillingen, gefolgt von Amsel, Star und Kohlmeise.

Gefährdete Tierarten auch in der Region

Zu den überraschenden Gewinnern der Zählung im Landkreis Dillingen zählen Rauch- und Mehlschwalben sowie der Mauersegler. Als Jäger von Luftinsekten sind jedoch diese Arten durch das wachsende Insektensterben gefährdet. Das zeigt auch der Vergleich der Meldedaten mit vergangenen Jahren.

Es gibt deutlich mehr Insektenfresser

So wurden vor einem Jahrzehnt deutlich mehr der Insektenfresser gezählt. Die detaillierten Ergebnisse können auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene auf www.stunde-der-garten-voegel.lvb.de eingesehen werden. (pm)

Lesen Sie auch: