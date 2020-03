vor 49 Min.

60-Jähriger fährt ohne Führerschein Roller

Die Dillinger Polizei stellt noch eine weitere Person ohne Papiere. Was die beiden Herren nun erwartet.

Ein Motorroller-Fahrer ist am Montagabend in Dillingen von der Polizei Dillingen aufgehalten worden und musste sich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sein Motorroller wurde daraufhin sichergestellt, gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Er hatte nie einen Führerschein

Bereits bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Rudolf-Diesel-Straße wurde ein 23-jähriger Leipheimer festgestellt, der keinen Führerschein dabei hatte. Eine Überprüfung bei der Führerscheinstelle ergab jetzt, dass dieser nie einen Führerschein besessen hatte. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige, so die Polizei. (pol)

