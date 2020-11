vor 37 Min.

63-Jähriger ruft mit über drei Promille bei Dillinger Polizei an

Die Polizei musste am Freitag eine illegale Corona-Party im Neu-Ulmer Wiley-Park auflösen.

Der Mann forderte Hilfe von den Beamten. Was er wollte und warum die Polizei ihm den Autoschlüssel wegnahm.

Mit über drei Promille hat sich ein 63-Jähriger am Samstag gegen 15 Uhr beim Polizeinotruf gemeldet. Der Mann bat um Hilfe. Bei Eintreffen konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen an seinem Pkw fehlten.

Arbeitgeber ist schon eingeschritten

Wie sich herausstellte, wurden diese vom Arbeitgeber des Mannes entfernt, damit dieser nicht mehr am Straßenverkehr teilnimmt. Hintergrund war, dass dem stark betrunkenen Mann bereits am 12. November aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er nun beabsichtigte, seinen Pkw in die Heimat nach Litauen zu überführen.

Vorsorglich wurden daher auch die Fahrzeugschlüssel des Mannes polizeilich sichergestellt, steht es im Polizeibericht. (pol)

