69-Jähriger begeht Ladendiebstahl in einem Tierfachgeschäft in Lauingen

In Lauingen hat sich ein Ladendiebstahl in einem Fachhandel für Tierbedarf in der Werner-von-Siemens-Straße ereignet. Darüber berichtet die Polizei. Am Montag gegen 9 Uhr versteckte ein 69-Jähriger während seines Einkaufs mehrere Artikel unter seiner Jackentasche. An der Kasse bezahlte er dann lediglich Waren aus seinen Einkaufswagen und wollte den Laden verlassen.

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet

Das Diebesgut unter seiner Jacke im Gesamtwert von 130 Euro bezahlte er laut Information der Polizei nicht. Auf Ansprache des Personals händigte er das Diebesgut wieder aus. Gegen den 69-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. (AZ)