7-Jähriger stiehlt Sammelkarten im Wert von 115 Euro in Lauingen

Ein 7-jähriger Junge hat am Montag versucht, Sammelkarten im Wert von 115 Euro zu stehlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete das Personal eines Lauinger Drogeriemarktes, wie das Kind im Laden mehrere Verpackungen mit Sammelkarten in seinem Schulranzen versteckte. Nachdem er darauf angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass es sich um insgesamt neun Verpackungseinheiten eines Sammelkartenspiels handelte – mit einem Gesamtwert von 115 Euro.

Die Polizei führte ein aufklärendes Gespräch mit der Mutter des Kindes

Da sich der Verdacht eines versuchten Ladendiebstahls ergab, wurde die Polizei informiert. Die Beamten brachten den 7-Jährigen laut Polizeibericht zu seiner Mutter und führten ein aufklärendes Gespräch. Für das Kind bleibt der Vorfall in strafrechtlicher Hinsicht folgenlos, da er das strafmündige Alter noch nicht erreicht hat, wie die Polizei mitteilt. (AZ)