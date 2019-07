00:33 Uhr

700 Euro für die Kartei

Claus Ryschawy verzichtet dafür auf Geburtstagsgeschenke

Seinen 60. Geburtstag feierte Claus Ryschawy, Neffe der früheren Stadträtin und Allgemeinärztin Christa Hamper, in Altenbaindt. Der Jubilar, selbst die ersten sechs Jahre seines Lebens in Altenbaindt aufgewachsen und damals Spielkamerad von Wirt Karlheinz Schuhmair, wollte von seinen Geburtstagsgästen keine Geschenke, sondern Spenden für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 655 Euro kamen so zusammen und bei der Abgabe der Spendengelder in der Redaktion erhöhte Christa Hamper den Betrag auf 700 Euro. (HOW)

