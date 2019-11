vor 56 Min.

71-Jähriger stürzt fünf Meter in die Tiefe

Ein 71-Jähriger musste in Gundelfingen versorgt werden, nachdem er fünf Meter in die Tiefe stürzte.

Bei Arbeiten an einer Hebeanlage fiel der Mann nach unten. Er verletzte sich schwer.

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Gundelfingen hat sich ein 71-Jähriger am Samstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, führte der Mann Arbeiten an einem Motor einer Hebeanlage durch und stand dabei auf einem Balken.

Feuerwehren Gundelfingen und Peterswörth im Einsatz

Er stürzte aus circa fünf Metern Höhe auf eine Balkendecke und musste von den Feuerwehren Gundelfingen und Peterswörth geborgen werden. Der 71-Jährige wurde ins Krankenhaus Dillingen gebracht. (pol)

