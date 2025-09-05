75 Jahre Donau Zeitung: Die Jubiläumsfeier war ein „Fest für alle“

Wer schon einmal eine große Geburtstagsfeier unter freiem Himmel organisiert hat, weiß: Es gibt drei essenzielle Zutaten für ein gelungenes Fest: zahlreiche Mitorganisatorinnen und Mitorganisatoren, tolle Gäste und ein bisschen Glück mit dem Wetter. Letzteres hätte dem 75-jährigen Jubiläum der Donau Zeitung beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. So wurde die Feier vom Dienstag auf den Donnerstag gelegt, um dem Regen und den niedrigen Temperaturen zu entkommen. Wichtiger als das Wetter waren am Ende des Tages aber ohnehin die Besucherinnen und Besucher sowie die bunten Aktionen, die den Geburtstag der Heimatzeitung zu einem Erfolg machten.

75 Jahre Donau Zeitung: Frank Kunz über die Rolle der Heimatzeitung

Während zum Einlass ins Dillinger Eichwaldbad noch der morgendliche Regen auf dem Asphalt liegt, spitzt zum Programmauftakt die Sonne hinter den Wolken hervor – gerade rechtzeitig für den Aquajoggingkurs von Erika Schweizer. Die Teilnehmenden sporteln bereits im Wasser, als Oberbürgermeister Frank Kunz, Landrat Markus Müller und Digitalminister Fabian Mehring der Heimatzeitung ihre Glückwünsche überbringen.

Die Donau Zeitung übernehme „eine Vermittlerrolle“ zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern, sagt Kunz. Lokaljournalismus unterstützt laut Mehring die Demokratie. In diesem Sinne sei eine Feier mit den Leserinnen und Lesern, wie die Dillinger Heimatzeitung sie veranstaltet, etwas „ganz Besonderes“, hebt Augsburger-Allgemeine-Chefredakteur Peter Müller hervor.

Icon vergrößern Mitgefeiert haben am Donnerstag (von links) Peter Müller, Simone Fritzmeier, Berthold Veh, Markus Müller, Frank Kunz, Corinna Altstetter, Fabian Mehring und DSDL-Chef Wolfgang Behringer. Foto: Dominik Bunk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mitgefeiert haben am Donnerstag (von links) Peter Müller, Simone Fritzmeier, Berthold Veh, Markus Müller, Frank Kunz, Corinna Altstetter, Fabian Mehring und DSDL-Chef Wolfgang Behringer. Foto: Dominik Bunk

Einen Besuch des Jubiläumsfests lässt sich auch der ehemalige Redaktionsleiter der Donau Zeitung, Peter von Neubeck, nicht nehmen. Gerade erst aus dem Schwimmbecken geschlüpft, erzählt er von seiner Zeit als Redakteur in Dillingen. Damals habe man die Vorlage für die Zeitung noch vor Ort gesetzt und selbst nach Augsburg bringen müssen. Das konnte an stressigen Tagen auch bedeuten, die Zeitung noch in letzter Minute selbst in den Zug nach Augsburg zu „werfen“, erinnert sich Neubeck.

75 Jahre Donau Zeitung: Vom Smovey-Kurs zum Rettungsbojen-Weitwurf

Heute wird die Zeitung im ersten Schritt digital fertiggestellt. So sitzen die Redakteurinnen und Redakteure der Donau Zeitung am Donnerstag im Eichwaldbad an ihren Laptops und schreiben ihre Artikel für den kommenden Tag auf dem Festgelände. Eichwaldbad-Betriebsleiter Jochen Hihler und das Wasserwacht-Team haben dafür eine Biertischgarnitur unter einem Pavillon aufgebaut und für einen Stromanschluss gesorgt.

Icon vergrößern Die Redaktion der Donau Zeitung arbeitete am Donnerstag vom Eichwaldbad aus. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Redaktion der Donau Zeitung arbeitete am Donnerstag vom Eichwaldbad aus. Foto: Julia Motschmann

Unter den Eichen des Freibads befindet sich die mobile Redaktion mitten im Geschehen: Direkt neben dem Standort der Donau Zeitung geht um elf Uhr eine Smovey-Stunde mit Bettina Hübner vonstatten. Fast fünfzig Personen nehmen an dem Trainingsangebot teil. Darunter die Donau-Zeitungs-Leserinnen Georgine Schieferle und Margit Niedlinger. Durchs „Smoven“ haben sie sich vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Heute freuen sie sich, den Sport mit verschiedensten Gästen der Geburtstagsfeier zu teilen. Von Kindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren schwingen die unterschiedlichsten Menschen die Ringe zu Liedern wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Sophia Loren“.

Den ganzen Tag über sind zudem die Mitglieder der Wasserwacht vor Ort und bieten etwa einen Basteltisch für Kinder oder Weitwerfen von Wasserretter-Utensilien an. Groß und Klein können hierbei nicht nur ihre Wurfkünste unter Beweis stellen, sondern auch das wichtigste Equipment der Wasserwacht kennenlernen, etwa den Rettungsring, die Rettungsleine oder die aus „Baywatch“ bekannte Rettungsboje. Ein besonderes Highlight ist natürlich das Wasserwacht-Bobbycar.

Icon vergrößern Das Wasserwacht-Bobbycar begeistert diese Fünfjährige an der 75-Jahr-Feier der Donau Zeitung besonders. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Wasserwacht-Bobbycar begeistert diese Fünfjährige an der 75-Jahr-Feier der Donau Zeitung besonders. Foto: Julia Motschmann

Wer verbirgt sich hinter Paula Print?

Am Stand der Augsburger Allgemeine – die dieses Jahr übrigens 80 Jahre alt wird – darf am Glücksrad gedreht werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem Fächer, Wasserbälle, Buntstifte und Stofftaschen. Außerdem hat man die Möglichkeit, mit einem Urgestein der Redaktionsgeschichte ins Gespräch zu kommen: Paula Print. Hinter der Zeitungsente verbirgt sich übrigens seit 1999 ein Mann, der hauptberuflich etwas ganz anderes macht: Bernd Källner ist als Vorführbeamter beim Amtsgericht Augsburg tätig. Damit verbindet er zwei Welten, die ihm gefallen: „Alles muss Spaß machen und dann ist es ok“, sagt der bald 60-Jährige hinter dem Kostüm.

Icon vergrößern An der Jubiläumsfeier darf Zeitungsente Paula Print natürlich nicht fehlen. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An der Jubiläumsfeier darf Zeitungsente Paula Print natürlich nicht fehlen. Foto: Julia Motschmann

Die Organisation für die Jubiläumsveranstaltung hat die Donau Zeitung gemeinsam mit dem Eventteam der Augsburger Allgemeinen gestemmt. Dessen Leiter Marcel Schöne sagt, das Wichtigste bei der Planung war, die Feier zu einem „Fest für alle“ zu machen. Das unterstreicht auch Redaktionsleiter Berthold Veh. Er startete seine Karriere 1990 mit einem Praktikum bei der Donau Zeitung. Mittlerweile leitet er seit zehn Jahren die Redaktion. „Wir feiern die Liebenswürdigkeit unserer Region, aber wir weisen auch auf Missstände hin.“ Über die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Donau Zeitung sagt er: „Ich bin richtig glücklich, dass wir so ein schönes Jubiläum feiern können.“