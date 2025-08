75 Jahre Donau Zeitung: Feiern Sie mit uns im Eichwaldbad!

Die Donau Zeitung feiert Geburtstag, und zwar einen ganz besonderen. Ein dreiviertel Jahrhundert gibt es jetzt die Heimatzeitung. Und diesen Geburtstag wollen wir mit Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, feiern. Deshalb sollten Sie sich jetzt einen Termin fest in Ihrem Kalender vormerken. Wir laden Sie am Dienstag, 2. September, zu einem Kinder- und Familientag ins Dillinger Eichwaldbad ein. Und das bei freiem Eintritt und mit vielen spannenden Aktionen für alle von 0 bis 100 Jahren.

Das Wetter war in den vergangenen Wochen wenig sommerlich, Petrus hat in der Tat geschwächelt. Wir sind aber zuversichtlich, dass am Jubiläumsfest der Donau Zeitung am 2. September die Sonne scheinen wird. Der Leiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, Wolfgang Behringer, ist jedenfalls überzeugt, dass das Wetter gut wird und es keinen Ausweichtermin braucht. „Ich hoffe, dass wir jetzt noch den Sommer bekommen, der im Vorfeld vorhergesagt wurde“, sagt der DSDL-Chef. Zum DZ-Jubiläum werde die Sonne scheinen. Die Stadtwerke haben bereits in den vergangenen Jahren das „Eichi“ kostenlos für Leser und Leserinnen der Donau Zeitung geöffnet. „Wir machen das zum 75. Geburtstag gerne wieder“, betont Behringer. Leser und Leserinnen könnten „aus einem tollen Programm auswählen, und das bei freiem Eintritt“.

Icon vergrößern 75 Jahre Donau Zeitung: Leser und Leserinnen haben am 2. September im Dillinger Eichwaldbad freien Eintritt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 75 Jahre Donau Zeitung: Leser und Leserinnen haben am 2. September im Dillinger Eichwaldbad freien Eintritt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Zu viel sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Es wird aber am 2. September viele Angebote geben. Der Landkreis Dillingen und der Kreisjugendring werden eine Kugelbahn im Dillinger Eichwaldbad aufbauen, mit der viele Kinder und Erwachsene gleichzeitig spielen können. Ein Ballonkünstler hat seinen Auftritt angekündigt, und natürlich darf auch die Zeitungsente Paula Print nicht fehlen. Bei einem Wasserrutschen geht es nicht so sehr um die schnellste Zeit, sondern vor allem um den Spaß bei diesem nassen Vergnügen. An den Ständen unserer Zeitung wird sich das Glücksrad drehen, kleine Preise sind dabei garantiert. Und es ist auch eine Kinderdisco angesagt.

Aqua-Fitness mit Dillingens Dritter Bürgermeisterin Erika Schweizer

Für Erwachsene dürfte ein Fitness-Programm für Abwechslung sorgen. Dillingens Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer lädt vormittags und nachmittags jeweils zu einer halben Stunde Aqua-Fitness ein. Für Herz und Kreislauf, die Muskulatur und die Gelenke sei das ein Segen, weil man im Wasser ja viel weniger wiege und sich leichter bewegen könne. „Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden sich hinterher richtig wohlfühlen“, verspricht die Kommunalpolitikerin und Fitness-Trainerin. Dies sei eine gute Gelegenheit, in Bewegung zu kommen.

Einen richtigen Zulauf erlebt in diesen Tagen im Landkreis Dillingen die Smovey-Bewegung. „Beschwingt Bewegt“ heißt die regionale Gruppe mit ihren Smovey-Ringen, die von der Dillingerin Tina Hübner und der Mörslingerin Susanne Lutmayr geleitet wird. Inzwischen treffen sich etwa 500 Begeisterte an verschiedenen Orten im Landkreis Dillingen zum Training mit den Vibrationsringen. „Wir sind beim Familientag gerne dabei“, sagt Tina Hübner auf Anfrage. Am Vormittag und Nachmittag soll jeweils eine halbe Stunde lang das Training mit den Smovey-Ringen gezeigt werden.

Eine mobile Redaktion der Donau Zeitung wird vor Ort im Eichi sein

Die Redakteure der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung werden am Kinder- und Familientag natürlich ebenfalls vor Ort sein – und zwar mit einer mobilen Redaktion. Interessierte können sehen, wie die Artikel der Redakteure und Redakteurinnen entstehen, die sofort online erscheinen und am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung stehen. Seit den Anfängen hat sich ziemlich viel verändert. Als am 2. Januar 1950 die erste Donau Zeitung erschien, tippten die Redakteure noch auf der Schreibmaschine. Bilder wurden nur ganz wenige abgedruckt. Eine große Marketingaktion im Vorfeld, wie sie in heutigen Zeiten zu erwarten wäre, hatte es damals zum Zeitungs-Neustart nicht gegeben. Ein Kommentar mit der Überschrift „Tradition verpflichtet“ erklärte schlicht die Veränderung in der lokalen Zeitungslandschaft. „So mancher mag einigermaßen verdutzt gewesen sein, als er heute seine Zeitung zu Gesicht bekam, weil sie ihren bisherigen Titel geändert hat und statt Dillinger Zeitung nunmehr Donau-Zeitung heißt“, schrieb der Autor und zog den Vergleich zu einem Anzug. Die Donau Zeitung habe mit ihrem Titel „ein altehrwürdiges Gewand angelegt, das ihr, man kann nichts dagegen sagen, vorzüglich steht“. Denn den älteren Bewohnern des Landkreises sei der Titel Donau Zeitung nicht fremd. Eine Schwäbische Donauzeitung und eine Lauinger Donauzeitung hatte es schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in der Region gegeben.

Seit 75 Jahren währt nun die Erfolgsgeschichte der Donau Zeitung, die von der Presse-Druck- und Verlags-GmbH in Augsburg herausgegeben wird. Verwurzelt mit der Region und ihren Menschen, spiegelt die Donau Zeitung seit einem dreiviertel Jahrhundert das vielseitige Leben vor Ort wider. Ob in gedruckter Form oder online – die Donau Zeitung berichtet über die Themen, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, bewegen. Nahe an den Menschen in der Region, wahrheitsgetreu, kritisch und fair: In den Zeiten von Fake News und KI sind diese journalistischen Tugenden der Heimatzeitung besonders gefragt.

Den 75. Geburtstag der DZ wollen wir nun mit Ihnen gebührend feiern. Es würde uns freuen, wenn Sie, liebe Leser und Leserinnen, zahlreich am Geburtstagsfest Ihrer Heimatzeitung teilnehmen würden.