75 Jahre Donau Zeitung: Nach dem „mega Fest“ holen Gewinner ihre Preise ab

Es war ein schönes Jubiläumsfest, das die Donau Zeitung zu ihrem 75. Geburtstag Anfang September im Dillinger Eichwaldbad gefeiert hat. Leser und Leserinnen lobten das bunte Programm. Und auch prominente Besucher wie Digitalminister Fabian Mehring, Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz und Chefredakteur Müller waren angetan von dem Fest. Die Polit-Prominenz stellte dabei die Bedeutung der Heimatzeitung heraus. „Ihr seid richtige Demokratiearbeiter“, lobte etwa Minister Mehring die Arbeit der Redaktion.

Bei einem Gewinnspiel konnten unsere Leser und Leserinnen tolle Preise gewinnen. Allerdings war eine knifflige Frage zu lösen: Wieviele Liter Wasser passen in das große Becken des Dillinger Eichwaldbads? Betriebsleiter Jochen Hihler hatte zuvor die richtige Zahl genannt. „Es sind 2.468.000 Liter“, teilte Hihler mit. Also 2468 oder 2,468 Millionen Kubikmeter.

Es gab Eintrittskarten fürs Günzburger Legoland und das Dillinger Eichwaldbad

Inzwischen wurden die Preise ausgelost. Jeweils vier Eintrittskarten für den Günzburger Freizeitpark, gesponsert von Legoland, gewannen Verena Keller aus Thalheim und Christine Deiter aus Lauingen. Jeweils eine Jahreskarte für das Eichwaldbad, die DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer zur Verfügung gestellt hatte, ging an Jürgen Hörmann (Dillingen) und Ingeborg Gruber (Dillingen). DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh übergab jetzt die Preise an die glücklichen Gewinner. „Ich habe noch nie etwas gewonnen“, freute sich Ingeborg Gruber. Und eine Jahreskarte fürs Eichi komme gerade recht, denn dort gehe sie immer schwimmen.

„Es war ein sehr schöner Tag, wir sind sehr lange geblieben“

Verena Keller hatte mit ihren drei Kindern das DZ-Jubiläumsfest besucht. „Es war ein sehr schöner Tag, wir sind sehr lange geblieben“, sagt die Kesseltalerin. Und jetzt könne sie sich noch über Eintrittskarten ins Legoland freuen. Auch Christine Deiter geht mit ihren drei Kindern gerne ins „Eichi“. Und seit vier Jahren nutze sie das Dillinger Freibad intensiv, berichtet die Lauingerin. Die Feier „75 Jahre Donau Zeitung“ sei „ein mega Fest“ gewesen, stellt Deiter fest. Die Musik bei der Kinderdisco habe ihr besonders gut gefallen. Das, so Deiter, „könnte man doch öfter anbieten“. (bv)