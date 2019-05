vor 35 Min.

764 Eier im Glas des Kulturmarkts

Haben Sie richtig geschätzt?

Lauingen hat mit seinem Osternest den Weltrekord verteidigt – und auch am Stand des Kulturmarkts bei der Lauinger Messe drehte sich alles um die Eier. Dieter Hoffmann präsentierte aus seiner reichhaltigen Sammlung Oster-Postkarten. In einigen Bildern konnte man die Geschichte des Osternests seit 2005 verfolgen. Der Hingucker und Publikumsmagnet – mit 365 Teilnehmern – war aber das Schätzspiel. Es galt zu erraten, wie viele kleine Plastikeier in dem Glas waren. Die Schätzungen lagen weit auseinander, zwischen 100 und 8693. Nach der Auswertung der Teilnahmescheine konnte Vorsitzender Anton Grotz die glücklichen Gewinner persönlich verständigen.

Auf das Ei genau mit 764 hat David Brenner aus Lauingen den 1. Preis gewonnen. Zwei Personen fahren am 15. Juni mit dem Kulturmarkt Lauingen zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Einen vergnügten Abend mit dem Kabarettisten Reiner Kröner wünscht der Kulturmarkt Luca Mayer aus Hafenhofen mit dem Gewinn des 2. Preises. Mit dem fast gleichen Ergebnis gewannen Lore Göttle aus Dischingen das von Iveta Hromek bemalte Straußenei und Christina Baumhauer-Böck aus Lauingen den Bildband „Lauingen in alten Bildern“. Martha Gutmair aus Medlingen darf sich auf den 5. Preis, einen Bildband „Lauingen und Lauinger in alten Bildern“ freuen. (pm)

