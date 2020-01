vor 39 Min.

845000 Euro Förderung für die Kreisstraße

Ausbau zwischen Mörslingen und Bergheim

Beim Ausbau der Kreisstraße zwischen Mörslingen und Bergheim wurde eine wichtige Hürde genommen: Wie der bayerische Bauminister Hans Reichhart laut einer Pressemitteilung in einem Schreiben an Stimmkreisabgeordneten Georg Winter mitteilte, wird der Ausbau der Kreisstraße DLG 37 sowie der Neubau eines Geh-, Rad- und Wirtschaftsweges mit einer Summe von 845000 Euro durch den Freistaat Bayern gefördert. Die Verzögerungen beim Grunderwerb hatten laut Pressemitteilung von Georg Winter dazu geführt, dass es die Bundesmittel in diesem Programm nicht mehr gibt.

Die Förderung wird nun allein vom Freistaat Bayern getragen, so Winter, der außerdem auf die Notwendigkeit des Ausbaus der Kreisstraße hinweist: „Mit einem neuen durchgängigen Radweg ist ein wichtiger Schritt getan, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich zu erhöhen. Der zusätzliche Ausbau der Straße im Abschnitt Mörslingen ist dringend notwendig, da die Kreisstraße sowohl von landwirtschaftlichem, gewerblichem als auch privatem Verkehr stark beansprucht wird und bisher ein Nadelöhr ist.“ (pm)

