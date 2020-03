18.03.2020

8500 Euro für gemeinnützige Zwecke

Spenden in Höhe von 8550 Euro aus dem Erlös des Gewinnsparzweckertrages des Jahres 2019 wurden an insgesamt zwölf Vereine und Institutionen aus dem Kesseltal übergeben. Abgebildet sind bei der offiziellen Überreichung der einzelnen Spenden die Vertreter der Vereine und Organisationen. Vorne von links stehen Vorstand Alexander Lehmann, Bürgermeister Stephan Herreiner und Vorstandsvorsitzender Wolfgang Neudert.

Raiffeisenbank Bissingen übergab wieder Erlös des Gewinnspar-Zweckertrages

Im Kesseltal fest verankert ist die Raiffeisenbank Bissingen. Den Verantwortlichen im Vorstand der Genossenschaftsbank, den Beschäftigten und dem Aufsichtsrat ist es ein großes Anliegen, die Gemeinschaft, das soziale Zusammenleben, den Sport und die Kultur in der Region zu fördern. Das wurde wieder deutlich bei der Übergabe des Erlöses aus dem Raiffeisen-Gewinnsparens im Jahre 2019, zu dem Vorstandsvorsitzender Wolfgang Neudert Vertreter der Vereine und des öffentlichen Lebens in den Geschäftsräumen der Bank begrüßen konnte. 8550 Euro waren als Gewinnsparzweckertrag im vergangenen Jahr zusammengekommen, die nun an örtliche Vereine und Institutionen aus dem Bereich der Marktgemeinde Bissingen übergeben werden konnten.

„Ihr Engagement, Ihre Gemeinschaft, Kameradschaft, Zusammenhalt und Solidarität wollen wir würdigen,“ sagte Vorstandsvorsitzender Neudert. Dafür dankte Bürgermeister Stephan Herreiner der Raiffeisenbank und ergänzte: „Jeder der heute mit einer Spende bedachten Vereine und Institutionen kann das Geld gut gebrauchen und sinnvoll einsetzen! Es kommt damit bei den Menschen hier im Kesseltal direkt an!“ Raiffeisen-Vorstand Alexander Lehmann überreichte im Anschluss daran die einzelnen Spendenschecks, mit denen konkrete Maßnahmen von Vereinen, des Kindergartens, der Grundschule und Mittelschule und der Katholischen Kirchenstiftungen Fronhofen sowie Bissingen aktiv unterstützt werden sollen. Folgende Vereine und Institutionen wurden mit einem Scheck bedacht: Feuerwehr Fronhofen, Kirchenstiftung Fronhofen, Feuerwehr Bissingen, Grundschule und Mittelschule Bissingen, Kindergarten Bissingen, Theaterfreunde Kesseltal, Krieger- und Soldatenverein Fronhofen-Thalheim, SC Unterliezheim, TSV Unterringingen, Abteilung Bike des TSV Bissingen, Schützenverein Eichenlaub Oberringingen und Kirchenstiftung Bissingen. (HER)

Themen folgen