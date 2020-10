00:33 Uhr

90 Jahre Kolping in Gundelfingen

Der Verein feiert mit einem Dankgottesdienst

Es waren bewegte Zeiten Ende der „Goldenen Zwanziger Jahre“, mitten in der Weltwirtschaftskrise. 1930 schlug die Geburtsstunde der Kolpingfamilie Gundelfingen. Mannigfaltige Ereignisse wie Theateraufführungen, Faschingsbälle, Reisen, Festumzüge sowie Aktivitäten in der Pfarrgemeinde prägten das Vereinsleben und festigten die Gemeinschaft. Aber in diesem Festjahr ist aus den bekannten Gründen vieles nicht machbar. So entschloss man sich, den 90. Geburtstag ausschließlich mit einem Dankgottesdienst zu feiern.

Begleitet von den Bannerträgern zogen Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, ehemaliger Stadtpfarrer und Präses Alois Zeller, Dekan Johannes Schaufler und Diakon Gerhard Nothaas feierlich in St. Martin ein. Den Problemen der Zeit, sagte er in seiner Predigt, stelle man sich nicht durch Anklage, Vorwürfe und lamentieren. Sie erfordern eine „Umkehr vom bisherigen Handeln und dürfen nicht nur aus schönen Sonntagsreden, ohne grundlegende Veränderungen, bestehen. Jesus will uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen!“ Auch die momentane Situation biete letztendlich die Chance zu einem grundlegenden Wandel und tieferen Einsichten. Kolping, der ursprünglich eine akademische Karriere einschlagen wollte, sich dann aber in der Seelsorge den Nöten und Verwerfungen der damaligen Epoche stellte, verstand sich „als Volksprofessor“ für die Arbeiter und Handwerker.

Abschließend würdigte der Diözesanpräses die Arbeit und Leistung der Gundelfinger Kolpingfamilie und wünschte ihr noch viel Erfolg bis zum großen Jubiläum in 10 Jahren. Am Ende der Messe ergriff Vorsitzender Werner Lohner noch kurz das Wort. Mit Bedauern habe man größere Aktivitäten zum 90. Jahrestag absagen müssen, man werde sich aber auch zukünftig mit ganzem Herzen in der Pfarrei und im Kulturleben Gundelfingens einbringen. (pm)

Themen folgen