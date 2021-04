Ab heute wird auch in Lauingen auf Corona getestet

Am Dienstag eröffnet in Lauingen das erste von zwei Schnelltestzentren. Wer sich testen lassen kann und was es zu beachten gibt.

Viele Kommunen im Landkreis Dillingen haben in den vergangenen beiden Wochen damit begonnen, Schnelltestzentren für ihre Bürger zur Verfügung zu stellen. Nun ist es auch in Lauingen soweit: Ab Dienstag kann sich dort jeder auf das Coronavirus testen lassen – und das dann ab Mitte der Woche an gleich zwei Orten.

Da wäre einmal die Stadthalle: Dort können sich Bürger ab Dienstag, 6. April, auf das Coronavirus testen lassen. Das dortige Testzentrum entsteht in Zusammenarbeit der Stadt Lauingen mit der St.-Martin-Apotheke und der Stadt-Apotheke, dem Gesundheitsamt des Landkreises Dillingen sowie DLRG, BRK-Wasserwacht und BRK-Bereitschaft Lauingen. Der Test wird gemäß der Testverordnung des Bundes nach der jeweiligen Testkapazität angeboten. In 15 Minuten kann man sich mittels eines Schnelltests Gewissheit verschaffen, ob man sich an einer Variante des Coronavirus angesteckt hat.

Wo in Lauingen auf Corona getestet wird

Wichtig zu beachten ist: Getestet werden nur Personen, die keinerlei Krankheitssymptome aufweisen. Ferner gilt für alle Testpersonen die Verpflichtung, sich an die generell geltenden Hygienemaßnahmen zu halten, dazu gehört vor allem das Tragen einer FFP2-Maske.

Wann können sich Bürger also testen lassen? Am Dienstag öffnet das Zentrum in der Stadthalle von 17 bis 20 Uhr. Von da an erfolgen die Tests montags von 17 bis 20 Uhr und freitags von 16.30 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist vorerst nicht notwendig. Im Gespräch mit unserer Redaktion ruft Rathauschefin Katja Müller die Bürger aber dazu auf, dass nicht alle gleich in der ersten Stunde kommen. „Sonst ist die Wartezeit entsprechend länger.“ Das Ergebnis wird den Getesteten nach circa 15 Minuten vor Ort mitgeteilt. Fällt der Test negativ aus, hat dieses Ergebnis eine Gültigkeitsdauer je nach Anwendungsgebiet zwischen 24 und 48 Stunden.

Ist es für Bürger an keinem der angebotenen Tage möglich, das Testangebot zu nutzen, können andere Schnelltest-Stationen aufgesucht werden. Alternativ gibt es in den örtlichen Apotheken Selbsttests für den Eigengebrauch zu kaufen.

Doch nicht nur in der Stadthalle kann man sich künftig testen lassen: Voraussichtlich ab Mitte der nächsten Woche wird das Unternehmen IZ Bayern eine weitere Teststation an der Lauinger Segrépromenade (bei der Seebühne) einrichten. Diese wird laut Stadt nach den derzeitigen Planungen von Montag bis Samstag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Bei entsprechendem Bedarf kommt auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten für die Sonntage in Betracht. Für den Test an der Donau ist eine Online-Anmeldung nötig und demnächst bereits unter www.novidatest.de möglich. Weitere Informationen zu dieser geplanten Einrichtung erfolgen laut Stadt zeitnah durch den Betreiber.

Testzentrum in Lauingen ist nicht nur für Bürger der Stadt

Den Impuls zur Einrichtung der Teststationen haben die Stadt und ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion gegeben. Bei den Apotheken in Lauingen waren Bürgermeisterin Müller zufolge nicht die nötigen Kapazitäten vorhanden. Deshalb habe man sich mit dem Gesundheitsamt abgesprochen und auch Kontakt zu zwei Firmen aufgebaut, von denen nun eine das Testen an der Segrépromenade übernimmt. Die Tests in der Stadthalle führen die freiwilligen Sanitäter von BRK, Wasserwacht und DLRG durch. Zwischenzeitlich war die Stadt Müller zufolge auch mit den Vereinen in Kontakt. Die Einweisungen für deren Mitglieder hätten dann aber wohl zu viel Zeit gekostet. Bei den Sanitätern ist eine solche nicht notwendig.

Mit Blick auf die Organisation sagt Müller: „Wir haben die vergangenen anderthalb Wochen quasi nichts anderes gemacht.“ Doch nun sei sie froh, dass durch die Zusammenarbeit von Ordnungsamtsleiter Markus Schirmer und Christian Mack von der DLRG bald die Teststationen öffnen können. „Ohne die DLRG hätten wir das wohl nicht hingekriegt“, sagt sie. Die Koordination des Betriebs in der Stadthalle werden die Apotheker Tobias Powalowski (St.-Martin-Apotheke) und Johannes Huber (Stadtapotheke) übernehmen.

Auch wenn das Zentrum vorrangig für Lauinger Bürger gedacht ist, können sich dort übrigens auch alle anderen testen lassen. (mit pm)

